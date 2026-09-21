Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre de 2026, Bogotá será escenario de múltiples manifestaciones, marchas, plantones y eventos culturales con causas sociales, distribuidos en varias localidades. Según información de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, estas actividades pueden provocar afectaciones en la movilidad de la ciudad, incluyendo impactos en rutas del sistema TransMilenio, particularmente en las zonas cercanas a los puntos de concentración previstos.

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La Secretaría Distrital de Gobierno, de acuerdo con su misión, acompañará todas las jornadas programadas mediante el despliegue de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. El objetivo es garantizar el derecho a la protesta pacífica, fomentar el diálogo entre la ciudadanía y proteger la convivencia en el espacio público.

Entre los eventos destacados figuran plantones de padres de familia, movilizaciones por derechos culturales y plantones en universidades públicas. También se incluyen protestas de taxistas y movimientos sociales en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El miércoles, habrá un plantón nacional de la comunidad LGTBIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer), sumándose a la diversidad de demandas que se expresarán en las calles.

Las agendas culturales adquieren protagonismo, con actividades como un mural en gran formato en Rafael Uribe Uribe y una manifestación artística relacionada con el aborto y el lesbianismo feminista en Tunjuelito. Otras jornadas incluyen una caravana por la sensibilización animal y una manifestación por la libertad reproductiva en Teusaquillo, así como una gran manifestación en defensa de la fe en la emblemática Plaza de Bolívar.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar siempre los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y de tránsito para información actualizada sobre desvíos o cierres viales. Quienes participen en las movilizaciones están llamados a actuar de manera pacífica y respetuosa, salvaguardando los derechos de todos los actores sociales.

El Distrito enfatiza su compromiso con el respeto al derecho de manifestación y el adecuado uso del espacio público, señalando la importancia del diálogo para mantener la convivencia en una ciudad donde la pluralidad de voces es un valor fundamental. La programación oficial y las novedades pueden verse en el portal de la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar información sobre desvíos y cierres viales por las marchas en Bogotá?

La información actualizada sobre cierres y desvíos causados por las marchas y movilizaciones en Bogotá está disponible en los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno. También puede ingresar al portal web Portal Bogotá y a https://bogota.gov.co/tag/marchas para obtener detalles específicos sobre los cambios en la movilidad durante estas jornadas.

¿Qué funciones cumplen los gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos en las movilizaciones?

Los gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno tienen la tarea de acompañar las manifestaciones para garantizar el derecho a la protesta pacífica y promover la convivencia. Actúan como facilitadores del diálogo entre participantes, autoridades y ciudadanía, procurando que las jornadas se desarrollen en un marco de respeto y legalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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