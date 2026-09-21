Por: Portal Bogotá

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Desde el 19 de septiembre de 2026, los usuarios del sistema de transporte TransMilenio en Bogotá deben estar atentos a los cambios implementados en el Portal Usme. De acuerdo con información oficial de TransMilenio, se reorganizaron las paradas tanto de los servicios zonales como troncales en las plataformas 1 y 2 de dicha terminal. Esta medida busca optimizar los recorridos y mejorar la movilidad de los viajeros, por lo que se recomienda verificar el nuevo esquema antes de planear cualquier trayecto.

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En la plataforma 1 del Portal Usme, los servicios troncales que operan son M83, D20, J76 y K54, este último permanece en su lugar habitual sin modificaciones. En cuanto al servicio TransMiZonal y los buses alimentadores, ahora se distribuyen de la siguiente forma: A1 que cubre las rutas 3-11 La Fiscala y 3-13 Nebraska; A2, encargado de H729 La Aurora y 3-8 Virrey; A3, que atiende 3-12 La Esperanza Sur y opera temporalmente en H728 Danubio; A4, con rutas 3-2 Santa Librada y H738 avenida Caracas; y A5, con la ruta 3-3 Chuniza.

Por su parte, la plataforma 2 ahora recibe los servicios troncales B72, C17 y B75. Los servicios TransMiZonales y alimentadores asignados son: A6, cubriendo 3-9 Marichuela; A7, que opera en H735 El Uval y 3-14 El Uval; A8, con la ruta 3-4 Alfonso López; A9, hacia 3-10 Usme Centro; y A10, que sirve la ruta 3-5 Usminia. Estos cambios buscan una mejor gestión del flujo de pasajeros y mayor eficiencia en las conexiones de la zona.

De acuerdo con la información divulgada por TransMilenio, es esencial que los habitantes de la localidad, así como todos los usuarios que transitan por el Portal Usme, consulten de manera previa las novedades a través de fuentes oficiales. Se recomienda revisar el estado de la operación y programar los viajes utilizando la aplicación TransMiApp o el sitio web de TransMilenio, para evitar contratiempos y adaptarse a las nuevas disposiciones.

Este ajuste se suma a otras iniciativas de movilidad adelantadas en Bogotá, como la implementación de nuevos semáforos en la calle 63 con carrera 50 y las obras verificadas por el alcalde Galán en vía pública. Los cambios en servicios y paradas responden a la necesidad constante de adaptar el sistema de transporte a la demanda ciudadana.

¿Cuáles son los cambios recientes en las rutas y paradas del Portal Usme de TransMilenio?

A partir del 19 de septiembre de 2026, TransMilenio reorganizó las paradas de servicios zonales y troncales en las plataformas 1 y 2 del Portal Usme. Esto incluye una nueva distribución de rutas para servicios troncales como M83, D20, J76, K54 y varios alimentadores que sirven barrios como La Fiscala, Nebraska, Marichuela y Usminia. Los ajustes buscan mejorar la movilidad y facilitar la conexión de los usuarios.

¿Cómo se pueden consultar los horarios y novedades de TransMilenio tras la reorganización?

Los usuarios pueden consultar el estado de la operación, novedades de rutas y paradas reubicadas utilizando herramientas oficiales, principalmente la aplicación TransMiApp o visitando el sitio web de TransMilenio. Así es posible conocer actualizaciones en tiempo real y planificar mejor los viajes dentro del sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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