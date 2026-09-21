Por: Portal Bogotá

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A partir del 21 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá pondrá en marcha una nueva etapa sancionatoria en la calle 63, con el objetivo de fortalecer la protección a los distintos actores viales y mejorar la eficiencia del transporte público. Según información oficial publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, desde esa fecha, los conductores que ingresen o permanezcan de manera indebida en el carril preferencial de la calle 63 serán sujetos a comparendos económicos, lo que representa un avance importante en las acciones del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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Esta decisión surge tras una fase pedagógica, realizada entre el 1 y el 20 de septiembre, en la cual se desarrollaron controles y se impusieron comparendos pedagógicos. Durante ese periodo, las autoridades informaron a conductores sobre el funcionamiento del carril preferencial y sobre la fecha exacta en la que comenzarán a imponerse sanciones económicas. De acuerdo con la SDM, finalizada esa etapa, quienes infrinjan la norma recibirán un comparendo con una sanción económica de 633.200 pesos. Esta medida busca ordenar la circulación en este concurrido corredor, facilitando que los buses del transporte público tengan un espacio exclusivo para avanzar con mayor facilidad, lo que impacta favorablemente en los recorridos de cerca de 7.000 usuarios diarios que dependen de este tramo.

Las nuevas reglas son estrictas: ningún vehículo particular, motocicleta, taxi ni vehículo de servicio especial puede transitar por el carril preferencial de la calle 63, con excepción de los casos explícitamente autorizados. Es posible ingresar solo para girar a la derecha, acceder a un predio o permitir el ascenso o descenso de pasajeros, con la salvedad de que esto último no está permitido en las zonas de paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El acceso, en cualquier caso, debe hacerse de manera responsable, cumpliendo con toda la señalización y las condiciones de circulación establecidas.

Por su parte, los vehículos de emergencia tienen la recomendación de usar el carril central. Estos solo pueden ingresar al carril preferencial si realmente atienden una emergencia, cuentan con espacio suficiente y tienen las luces o sirenas activadas. De esta manera, la SDM insiste en la importancia de planear los recorridos y respetar las normas, recordando que la medida tiene como fin último mejorar la fluidez del transporte público y facilitar los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos pueden usar el carril preferencial de la calle 63 en Bogotá?

De acuerdo con la información facilitada por la Secretaría Distrital de Movilidad, solo pueden ingresar al carril preferencial de la calle 63 los conductores que deban girar a la derecha, acceder a un predio o permitir el ascenso o descenso de pasajeros —exceptuando las zonas de paraderos SITP—. Vehículos de emergencia pueden utilizarlo únicamente en casos excepcionales que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Cuál es la multa por invadir el carril preferencial de la calle 63 y desde cuándo aplica?

A partir del 21 de septiembre de 2026, los conductores que usen indebidamente el carril preferencial en la calle 63 serán sancionados con un comparendo económico de 633.200 pesos, luego de una fase pedagógica previa, como lo reiteró la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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