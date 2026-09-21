La audiencia de acusación contra José David López Celis, procesado por el feminicidio de Laura Valentina Lozano, fue aplazada hasta octubre mientras su defensa analiza con el acusado si aceptará los cargos mediante un allanamiento.

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La decisión se conoció durante una audiencia en la que el abogado defensor, Carlos Cantillo, explicó que recientemente había hablado con los padres de López Celis, quienes le manifestaron que su hijo quería conocer las alternativas jurídicas disponibles.

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Según explicó Cantillo, inicialmente recibió de los familiares la solicitud de explorar dos caminos: un eventual preacuerdo con la Fiscalía o la posibilidad de que el procesado se allanara a los cargos.

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“Me manifestaban que él les había dicho que se explorara esas dos posibilidades”, explicó el abogado durante la diligencia.

Posteriormente, el defensor se reunió directamente con López Celis para conocer su posición y también sostuvo conversaciones con la fiscal encargada del caso.

De acuerdo con su explicación, la Fiscalía le habría informado cuáles serían las condiciones que eventualmente podrían aplicarse, aunque Cantillo señaló que todavía debía conversar nuevamente con su representado para que este tomara una decisión de manera informada.

Durante la audiencia también intervino la procuradora Patricia Chávez, quien hizo una precisión frente a las alternativas planteadas por la defensa.

La representante del Ministerio Público explicó que, debido a que el proceso corresponde a un delito de feminicidio, la legislación colombiana establece restricciones frente a la posibilidad de negociar mediante un preacuerdo los hechos imputados y sus consecuencias.

Por ello, señaló que la alternativa que podría analizar López Celis es un allanamiento a cargos, decisión que debe ser tomada directamente por el procesado.

“Lo único que se puede estar hablando es un posible allanamiento, y esa decisión es de carácter unilateral del procesado”, manifestó Chávez.

La procuradora pidió que se le diera a la defensa la oportunidad de volver a dialogar con López Celis para establecer si efectivamente desea aceptar los cargos. En caso contrario, el proceso deberá continuar por la vía ordinaria.

La juez que lleva el proceso coincidió con la posición expuesta por el Ministerio Público y señaló que, para este caso, no resulta viable un preacuerdo en los términos planteados durante la audiencia.

En cambio, explicó que un eventual allanamiento podría presentarse en diferentes etapas del proceso, siempre que la decisión del acusado sea expresa y se compruebe que fue tomada de manera libre, consciente y voluntaria. El despacho también deberá verificar que se cumplan todos los requisitos legales antes de validar una eventual aceptación de cargos.

Durante la diligencia, la representación de las víctimas, encabezada por la abogada María Fernanda Chica, manifestó su inconformidad porque no había recibido información sobre los acercamientos entre la defensa y la Fiscalía.

La abogada señaló que ya tenía conocimiento de un contacto anterior entre las partes que no había llegado a ningún resultado. Ante este reclamo, la Fiscalía explicó que, como hasta ese momento López Celis no había tomado una decisión definitiva, no consideró necesario formalizar ante las demás partes la existencia de esas conversaciones.

La juez, sin embargo, hizo un llamado a mantener una comunicación adecuada con la representación de víctimas respecto de las decisiones o acercamientos que puedan tener incidencia en el desarrollo del proceso.

¿Qué pasó con Laura Valentina Lozano?

Laura Valentina Lozano, de 21 años, era estudiante universitaria y practicaba patinaje artístico. La joven fue asesinada durante la madrugada del 21 de febrero en el norte de Bogotá.

José David López Celis fue capturado en agosto, meses después de los hechos, luego de que inicialmente hubiera quedado en libertad tras una primera detención en flagrancia. Ahora, el proceso permanece a la espera de la decisión que tome el acusado frente a los cargos que enfrenta.

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La audiencia de acusación fue reprogramada para octubre. En esa diligencia se establecerá si López Celis manifiesta formalmente su intención de allanarse a los cargos o si, por el contrario, el proceso continúa con el trámite ordinario de acusación.

Cabe recordar que el hecho de estar procesado y eventualmente aceptar cargos corresponde a una actuación dentro del proceso penal y no sustituye las decisiones judiciales definitivas sobre su responsabilidad.

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