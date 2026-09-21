Por: Portal Bogotá

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La espera por la reapertura de la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana terminará el 22 de septiembre de 2026, fecha en la que este espacio volverá a abrir sus puertas para las comunidades de Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo. En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) retomará las actividades en este punto de encuentro, permitiendo a la ciudadanía acceder nuevamente a servicios como consulta en sala, afiliación y préstamo de material bibliográfico, así como promoción de lectura, estrategias territoriales, extensión bibliotecaria y préstamo de libros a domicilio. Todo esto, según información detallada en el portal oficial de BibloRed.

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Santiago Trujillo, secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, anunció la reapertura tras resolver los procesos relacionados con la tenencia del inmueble y adelantar las adecuaciones necesarias. De acuerdo con sus declaraciones, este espacio regresa renovado para seguir apoyando a los habitantes de la localidad de Barrios Unidos y continuar con su programación habitual, la cual incluye actividades para públicos de todas las edades. Mencionó que el objetivo es ofrecer mejores espacios para la participación, el encuentro ciudadano y el acceso a la cultura y el conocimiento, acompañando así a la comunidad que durante años ha hecho parte de la vida de la biblioteca.

La vuelta a la operación garantiza la continuidad de actividades como la alfabetización digital para personas mayores, el Club de las Artesanas y la Hora del Cuento dedicada a niños y niñas. Además, se mantienen espacios emblemáticos como el Café Literario y la colaboración con la Comunidad Educativa Kumbhaka. Todo esto estará disponible durante el horario de servicio de martes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., pensando en fortalecer los lazos entre la biblioteca y los contextos comunitarios. Según la publicación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, estos esfuerzos forman parte de una apuesta mayor por mejorar y mantener las bibliotecas públicas como centros vivos para la integración ciudadana.

La sede de la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana está ubicada en la carrera 19A #63 C–40, en el barrio Baquero de la localidad de Barrios Unidos, convirtiéndose así en un punto de referencia para actividades culturales y educativas al servicio de su entorno.

¿Cuándo reabrirá la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana en Bogotá?

La Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana reabrirá sus puertas a partir del 22 de septiembre de 2026, según confirmó la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) en su portal oficial y mediante declaraciones del secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué servicios ofrecerá la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana tras su reapertura?

La biblioteca ofrecerá consulta en sala, afiliación, préstamo de material bibliográfico, promoción de lectura, estrategias territoriales, extensión bibliotecaria y préstamo a domicilio, así como actividades de alfabetización digital, clubes de lectura, talleres para diferentes edades y espacios de integración comunitaria, de acuerdo con información de BibloRed y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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