Un hombre de 41 años fue encontrado sin vida en un caño del barrio Alameda de Timiza, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá. El hallazgo causó conmoción entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades después de observar el cuerpo en el lugar.

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El hecho se registró en inmediaciones de la Calle 40 Sur con Carrera 72. De acuerdo con la información preliminar entregada por Gatonoticias, una de las circunstancias que llamó la atención de los investigadores fue que la víctima tenía las manos atadas.

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Ante esta situación, las autoridades analizan la posibilidad de que se trate de una muerte violenta. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento todavía son materia de investigación y será necesario establecer qué sucedió antes de que el cuerpo terminara en el caño.

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Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegaron al sitio tras el reporte de la comunidad. La zona fue acordonada mientras los investigadores adelantaban la recolección de elementos que puedan ayudar a esclarecer el caso.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer plenamente su identidad y determinar las causas de la muerte. Entre las hipótesis que manejan las autoridades está la posibilidad de que el hombre haya sido asesinado en otro lugar y posteriormente dejado en el caño, aunque esta versión deberá ser confirmada por la investigación.

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