La investigación por la muerte de Ana Lucía González, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado martes 15 de septiembre en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, podría incorporar una nueva línea de investigación.

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Mientras el CTI de la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer qué ocurrió con la menor, la hermana de Shenner José Rojas Lárez, quien permanece capturado y es el principal señalado por la desaparición y muerte de Ana Lucía, entregó una versión que ahora deberá ser evaluada por los investigadores.

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La información fue conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, medio que entrevistó a la familiar del procesado.

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Uno de los elementos centrales de la investigación son las grabaciones de cámaras de seguridad que han permitido reconstruir parte de los movimientos de Rojas Lárez.

Según la información conocida por las autoridades, las imágenes muestran al hombre saliendo en una motocicleta desde el sector de Porvenir Río, en Mosquera, con una menor como acompañante.

Posteriormente, el vehículo habría tomado el corredor de la calle 13 para ingresar a Bogotá y desplazarse hacia Fontibón, específicamente hasta el sector de Casandra. En ese punto se habría perdido temporalmente el registro de la menor.

De acuerdo con la reconstrucción citada por el medio, aproximadamente siete minutos después, Rojas Lárez habría regresado al barrio Porvenir Río. Los investigadores continúan revisando las cámaras disponibles para establecer con precisión qué ocurrió durante ese intervalo y cuál fue el recorrido posterior.

La niña fue encontrada posteriormente sin vida en una estructura de alcantarillado ubicada en Ciudad Bolívar, donde las autoridades realizaron las respectivas diligencias de inspección y levantamiento.

En medio de la investigación, la hermana de Rojas Lárez habló con El Tiempo y aseguró que la relación entre su hermano y Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía, tenía antecedentes de conflictos.

Según su relato, ambos llegaron desde Venezuela a Colombia en 2020 y desde entonces habrían tenido constantes discusiones. La mujer también hizo señalamientos sobre la hermana de la menor que, por ahora, no han sido comprobados por las autoridades.

“Rusmeiri González, la hermana de la niña, amenazaba constantemente a mi hermano con mandarlo a la cárcel”, aseguró la familiar de Rojas Lárez, según El Tiempo.

Además, afirmó que habría recibido amenazas dirigidas hacia su familia y sostuvo que, en algunas ocasiones, la menor habría permanecido sola en la calle durante varias horas como una forma de castigo.

Estas afirmaciones hacen parte de la versión entregada por la familiar del capturado y deberán ser verificadas por la Fiscalía antes de establecer si tienen algún vínculo con la desaparición y muerte de Ana Lucía.

La hermana de Rojas Lárez aseguró que existe una grabación en la que supuestamente se observa a Ana Lucía fuera de la vivienda y posteriormente subiendo a la motocicleta. Según su interpretación de las imágenes, la menor no habría mostrado resistencia al momento de abordar el vehículo.

La mujer también señaló que posteriormente Rusmeiri habría acompañado a su hermano a presentar la denuncia relacionada con la desaparición de la niña.

“Me parece sospechosa la actitud de la hermana de la niña”, afirmó la familiar del capturado.

La mujer manifestó al medio que esta información ya fue entregada a las autoridades, por lo que ahora corresponde a los investigadores determinar si los señalamientos aportan elementos relevantes al caso o si, por el contrario, son descartados tras las respectivas verificaciones.

Mientras esta nueva versión entra al radar de los investigadores, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias en las que murió Ana Lucía. El dictamen de Medicina Legal será fundamental para determinar las causas y condiciones del fallecimiento, así como para aportar elementos que permitan establecer qué ocurrió antes de que el cuerpo fuera abandonado en la alcantarilla.

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También se mantiene abierta la posibilidad de establecer si otras personas participaron en los hechos. Hasta ahora, Rojas Lárez es el principal señalado y permanece bajo custodia de las autoridades. Sin embargo, la Fiscalía continúa recopilando videos, testimonios y otros elementos materiales que permitan reconstruir las últimas horas de la niña.

Por el momento, la versión entregada por la hermana del capturado no demuestra participación alguna de otros familiares de Ana Lucía, y sus señalamientos hacen parte de una línea que deberá ser corroborada o descartada dentro de la investigación. La Fiscalía deberá establecer finalmente qué ocurrió con la menor, quiénes participaron en los hechos y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su muerte.

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