Nuevas imágenes conocidas en exclusiva por Noticias RCN muestran parte del recorrido que hizo Ana Lucía González antes de ser asesinada y hallada en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Los videos se convirtieron en una pieza clave para las autoridades, pues permiten establecer los movimientos del hombre capturado por el crimen de la menor.

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(Vea también: Revelan cuál fue la causa de muerte de Ana Lucía, niña que apareció en alcantarilla de Bogotá)

Las cámaras de seguridad registraron a Ana Lucía por última vez el 14 de septiembre, cuando viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por José Rojas Lares, ciudadano venezolano de 29 años y señalado por la Fiscalía como responsable del feminicidio.

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Uno de los registros, obtenido en el barrio Casandra de Fontibón, muestra que sobre las 9:40 de la mañana la motocicleta ingresó a esa zona. El vehículo era de color oscuro y llevaba un maletín utilizado para domicilios. La niña aparece como pasajera, mientras el hombre conduce.

Las imágenes permiten seguir durante algunos instantes el desplazamiento del motociclista. En determinado momento, el hombre avanza por una calle, parece dudar sobre el camino que debe tomar y posteriormente realiza un giro hacia la izquierda, hasta salir del campo de visión de la cámara.

Siete minutos después aparece otro registro que resulta fundamental para la investigación. Esta vez, una cámara ubicada en Mosquera captó al señalado responsable movilizándose nuevamente en la motocicleta, pero ya no llevaba a Ana Lucía como pasajera.

Ese lapso es uno de los puntos que buscan esclarecer los investigadores, especialmente para establecer qué ocurrió durante el desplazamiento y en qué momento la niña fue trasladada posteriormente hacia el sur de Bogotá.

La Fiscalía explicó durante la audiencia de imputación que la investigación apunta a que Rojas Lares habría dejado a la menor en Fontibón el 14 de septiembre y regresado al día siguiente para recogerla. Según el relato del ente acusador, entre las 10 y 11 de la mañana del 15 de septiembre la habría llevado hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte.

El recorrido conocido en las cámaras también hace parte de las pruebas con las que las autoridades buscan reconstruir el crimen. La Fiscalía imputó al hombre por los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años. El procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó enviarlo a prisión.

Las autoridades también investigan un contexto previo de violencia. Según lo expuesto en la audiencia, Rojas Lares era pareja sentimental de la hermana mayor de Ana Lucía y habría ejercido sobre ella maltratos físicos y psicológicos, además de mantener una situación de dependencia económica.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión con su pareja, el hombre habría aprovechado que ella salió a pedir ayuda en un CAI para llevarse a la menor. Las cámaras registraron al señalado responsable utilizando una motocicleta y, según las autoridades, portando el casco de su pareja, elemento que habría contribuido a su identificación.

Posteriormente, Ana Lucía fue encontrada sin vida en un túnel de alcantarillado de Ciudad Bolívar. La investigación forense continúa para establecer con precisión las circunstancias de su muerte.

La familia de la niña, que estaba en Colombia de vacaciones y tenía previsto regresar a Venezuela para retomar sus estudios, pidió justicia y que el caso avance hasta establecer toda la responsabilidad por lo ocurrido.

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