Una mujer murió dentro de un conjunto residencial ubicado en el sur de Bogotá, en un caso que es investigado por las autoridades y que terminó con la captura de un joven señalado como presunto responsable.

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Los hechos ocurrieron en un sector residencial ubicado detrás del Portal de las Américas, donde vecinos alertaron a la Policía luego de escuchar gritos y una fuerte discusión al interior de una vivienda.

La situación terminó con la muerte de la mujer, quien permanecía en la sala de su casa. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a la víctima sin signos vitales y solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes para adelantar las actuaciones del caso.

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Según el reporte entregado por el teniente coronel Nixon Hernán Figueroa, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, los uniformados acudieron al conjunto luego de recibir un llamado de la ciudadanía por una riña.

“La Policía Nacional atendió el llamado de la ciudadanía por una riña al interior de un conjunto residencial. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una mujer sin signos vitales”, explicó el oficial.

El señalado de asesinar a su madre intentó escapar por los tejados

Luego del hecho, el joven señalado como presunto agresor habría salido de la vivienda e intentado escapar por los tejados de las viviendas del conjunto residencial.

La maniobra, sin embargo, no le permitió abandonar el sector. La Policía logró ubicarlo y capturarlo, por lo que quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso para establecer las circunstancias exactas de la muerte de la mujer.

El teniente coronel Figueroa señaló que, además de encontrar a la víctima, los uniformados recibieron información sobre la posible huida del señalado por la parte superior de las viviendas.

“El presunto agresor habría huido por los tejados”, indicó el oficial al entregar detalles de la atención del caso.

Las autoridades adelantan las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar las responsabilidades individuales en este caso.

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