Un nuevo hecho de violencia preocupación entre los habitantes de Usme, en el sur de Bogotá, luego de que un joven de 25 años fuera asesinado con arma de fuego en plena vía pública. El crimen ocurrió hacia las 7:30 de la noche, en el sector ubicado entre Santa Librada y La Aurora, una zona de alto tránsito en esta localidad.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, la víctima caminaba por el sector cuando un hombre se habría acercado por detrás y, sin que aparentemente mediara una discusión, le disparó en repetidas ocasiones.

Después del ataque, el presunto agresor habría escapado del lugar con rumbo hacia otro sector de Usme. Los disparos alertaron a los residentes, quienes rápidamente se comunicaron con las autoridades para informar sobre lo ocurrido.

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Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron al joven tendido sobre la vía pública. Los equipos de emergencia verificaron su estado, pero ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada mientras las autoridades adelantaban las primeras diligencias para recopilar evidencias que permitan esclarecer el homicidio. Hasta el momento no se conocen públicamente detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los posibles motivos que habrían desencadenado el ataque.

Las autoridades iniciaron la investigación para establecer quién estaría detrás del crimen y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió. Entre los elementos que podrían ser revisados se encuentran las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores, además de los testimonios de las personas que se encontraban en el sector al momento de los disparos.

Por ahora, la información corresponde a versiones preliminares, por lo que no se ha confirmado oficialmente la identidad del responsable ni la hipótesis que motivó el homicidio. El hecho generó temor entre los habitantes de Santa Librada y La Aurora, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer el caso.

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