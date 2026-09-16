Colombia vivió una madrugada con una serie de movimientos sísmicos. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó cinco sismos entre la 1:18 y las 3:45 de la mañana de este miércoles 16 de septiembre, con eventos registrados tanto en Chocó como en el océano Pacífico.

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El primero ocurrió a la 1:18 a. m. y tuvo una magnitud de 4,5, con una profundidad de 43 kilómetros. El SGC ubicó el evento en Istmina, Chocó, convirtiéndolo en el movimiento de mayor magnitud dentro de la secuencia reportada hasta ese momento.

La actividad continuó a las 2:02 a. m., con un sismo de magnitud 4,4 y profundidad superficial en el océano Pacífico a 40 kilómetros de Bahía Solano. Apenas 31 minutos después, a las 2:33 a. m., la entidad informó otro movimiento, esta vez de magnitud 2,9 y también superficial, localizado en la misma zona. Este último fue reportado como una réplica del evento de las 2:02 a. m.

Los movimientos continuaron durante la madrugada. A las 3:14 a. m., el SGC registró un sismo de magnitud 2,6 y profundidad superficial en el océano Pacífico.

La secuencia sumó un quinto reporte a las 3:45 a. m.: un movimiento de magnitud 3,4, con una profundidad de 43 kilómetros y referencia en Istmina, Chocó. De esta manera, el país completó cinco eventos sísmicos reportados en menos de tres horas.

Ciudadanos reportaron cómo sintieron los primeros movimientos

Los primeros movimientos de la madrugada fueron perceptibles para ciudadanos en diferentes lugares. En Pereira, por ejemplo, una persona ubicada en un segundo piso contó que algunos objetos se movieron, mientras otros usuarios señalaron que el sismo los despertó.

En Armenia, algunos reportes describieron una sacudida que movió la cama y estuvo acompañada por sonidos dentro de la edificación. Desde Ciudad Guabinas, en Yumbo, una persona ubicada en un noveno piso contó que sintió movimiento en la cama y que su gato se escondió.

También llegaron reportes desde Cali, Manizales y otros municipios del Valle del Cauca. Entre las reacciones de los ciudadanos aparecieron comentarios sobre la duración y la intensidad percibida, además de referencias a ruidos y alarmas que se activaron durante el movimiento.

“Sonaron algunas alarmas” fue una de las expresiones compartidas por ciudadanos al describir lo ocurrido durante la madrugada. Otro comentario resumió la percepción del movimiento con la frase “estuvo re largo”.

El SGC dispone del formulario Sismo Sentido para que quienes perciban un movimiento puedan contar dónde estaban y cómo lo sintieron. Esta información sirve para conocer la percepción del evento en diferentes zonas y edificaciones.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.