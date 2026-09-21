Por: Portal Bogotá

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La vida cultural de Bogotá se prepara para celebrar dos décadas de trayectoria artística de uno de los exponentes más representativos del rap capitalino: El Kalvo. El reconocido artista, conocido por su enfoque inmersivo en el rap, la destreza en sus rimas y la capacidad de transformar situaciones cotidianas en poesía, será el protagonista de un concierto especial titulado ‘El Kalvo: 20 años del rap rolo’. Este evento tendrá cita el sábado 17 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán ubicado en la carrera séptima #22-47, de acuerdo con la información disponible en la página oficial de Bogotá.

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La celebración contará con la presencia de La Banda Resabiada, así como artistas invitados que han formado parte importante del recorrido de El Kalvo durante dos décadas de gestión independiente y exploración sonora. Como destaca el mismo artista, su propuesta musical se dedica a retratar, con elocuencia y cercanía, las problemáticas sociales que atraviesan la ciudad, dialogando constantemente con la cultura popular bogotana. Además de repasar los temas más emblemáticos de su carrera, la presentación significará el estreno en vivo de su más reciente trabajo discográfico, ‘RESABIADO’.

Este evento, que forma parte de la oferta cultural del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, busca abrir espacios para todos los públicos y resaltar la importancia de la música urbana hecha en la ciudad. El Kalvo se ha posicionado como una voz relevante en el panorama artístico bogotano por su manera de contar historias y explorar distintos matices de la vida capitalina, lo que le ha permitido construir un repertorio único y comprometido. La información sobre la boletería puede consultarse a través de la plataforma TuBoleta, según indica la fuente.

¿Cuándo es el concierto de El Kalvo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá?

El evento ‘El Kalvo: 20 años del rap rolo’ está programado para el sábado 17 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, según la información oficial difundida en los canales culturales de la ciudad.

¿Quiénes acompañarán a El Kalvo en la celebración de sus 20 años de carrera?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, El Kalvo estará acompañado por La Banda Resabiada y varios artistas invitados que también han sido parte de distintas etapas de su exitosa carrera artística en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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