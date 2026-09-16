Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", diferentes entidades públicas realizaron una intervención para recuperar el espacio público en el mirador La Paz, zona ubicada en los Cerros Orientales de Bogotá, en proximidad al CAI Monserrate y la avenida Circunvalar. En la operación, coordinada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) con apoyo de la Policía de Bogotá y otros organismos, fueron desmontados 18 cambuches ocultos entre la vegetación densa y el terreno en pendiente. Allí encontraron armas blancas, textiles, billeteras y camas; estos elementos fueron incautados durante una jornada que se extendió por más de ocho horas, según información citada por la SDSCJ.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Seguridad, la ocupación ilegal en este predio de aproximadamente cinco hectáreas, administrado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estuvo caracterizada por la presencia de habitantes de calle y delincuentes, quienes utilizaban el área tanto para dormir como para ocultarse, reciclar y expender estupefacientes. Además, se evidenció una seria afectación ambiental debido a la realización de fogatas, prácticas que incrementan el riesgo de incendios en un ecosistema especialmente vulnerable durante temporadas secas.

La intervención fue integral e incluyó la participación de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Secretaría Distrital de Integración Social, la Alcaldía Local de Santa Fe y Migración Colombia. El operativo permitió retirar 56 toneladas de desechos acumulados en este ecosistema clave, donde nacen cuerpos de agua como los ríos Fucha, San Francisco y Torca.

Según declaraciones de Adriana Soto, secretaria de Ambiente, la protección de la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales requiere armonizar acciones entre la CAR y entidades distritales, enfocándose en control de accesos, señalización y vigilancia, para prevenir nuevas ocupaciones ilegales y proteger a los visitantes. Castel, director operativo de la CAR, agregó que la próxima fase implica restauración del terreno y prevención frente a especies invasoras y futuras infracciones.

La importancia de esta recuperación trasciende el ámbito local: los Cerros Orientales representan más de 13.200 hectáreas de conectividad ecológica esencial para la Sabana de Bogotá y el abastecimiento hídrico de la ciudad. El desmonte de cambuches y retiro de residuos es apenas el primer paso; garantizar la sostenibilidad ambiental y social de la zona implica vigilancia y restauración continuas, como parte del convenio de restauración ecológica que ya ha intervenido 578 hectáreas, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad.

¿Por qué es prioritario recuperar el mirador La Paz en los Cerros Orientales de Bogotá?

Recuperar el mirador La Paz es fundamental porque el área es parte de la estructura ecológica de la ciudad, conecta la fauna local, abastece recursos hídricos y, según la Secretaría Distrital de Seguridad, había sido ocupada ilegalmente, generando riesgos ambientales y de seguridad.

¿Qué acciones realizarán las autoridades ambientales tras el desmonte de los cambuches?

Después del desmonte, las autoridades como la CAR y la SDA planean restaurar el terreno, fortalecer control y señalización, evitar nuevas ocupaciones y sancionar infracciones, acciones detalladas por la Secretaría Distrital de Ambiente y la CAR en el contexto de la Reserva Forestal Protectora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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