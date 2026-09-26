Por: Portal Bogotá

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La Policía Nacional continúa fortaleciendo su estrategia de lucha contra el delito en Bogotá y, en una operación reciente en el barrio Bosa Estación, logró la captura en flagrancia de cinco personas relacionadas con actividades criminales de alta peligrosidad. De acuerdo con información de la Policía Nacional, los capturados enfrentan cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por la utilización ilegal de uniformes e insignias, un factor que agrava su caso debido al uso indebido de símbolos oficiales.

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Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de vigilancia recibió una alerta de la central de radio sobre la presencia sospechosa de un vehículo en el sector. A pesar de las órdenes de las autoridades, el conductor del automotor decidió no detenerse, intentando evadir el control policial. Gracias al rápido despliegue de un plan candado, que consiste en bloquear las posibles rutas de escape, las patrullas interceptaron el vehículo a pocas cuadras del sitio inicial. Tras bajarse del automóvil, los ocupantes intentaron escapar en distintas direcciones; sin embargo, la reacción coordinada de los uniformados derivó en la captura de los cinco sospechosos.

Durante la inspección minuciosa al vehículo, los agentes hallaron dos armas de fuego, además de chaquetas, gorras de la policía judicial y documentación falsa. Según las primeras investigaciones oficiales, los detenidos aparentemente pretendían utilizar órdenes de allanamiento falsas para ingresar a viviendas y perpetrar robos en el sector de Bosa, estrategia que los hacía pasar inadvertidos y les facilitaba el acceso a las residencias.

El historial delictivo de este grupo expone su peligrosidad: uno de los capturados presenta registros previos por delitos como hurto calificado y agravado, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Asimismo, otros dos cuentan con antecedentes por hurto, homicidio y lesiones personales, lo que alerta sobre la reincidencia y gravedad de su accionar delictivo.

Finalmente, tanto los implicados como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los procedimientos legales correspondientes y su respectiva judicialización. Esta rápida respuesta policial refuerza los operativos de prevención y control en la ciudad, una estrategia que busca salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos capitalinos.

¿Qué antecedentes tenían los cinco capturados por hacerse pasar por policías en Bosa?

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, algunos de los detenidos tienen antecedentes por delitos graves. Uno de ellos estaba vinculado a casos previos de hurto calificado y agravado, homicidio, secuestro simple, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Otros dos también registraban anotaciones por hurto, homicidio y lesiones personales, lo que evidencia un historial delictivo preocupante.

¿Cómo operaban los delincuentes capturados haciéndose pasar por policías en Bogotá?

Según las investigaciones oficiales y el reporte de la Policía Nacional, los capturados recurrían a portar chaquetas, gorras y documentación falsa asociada a la policía judicial. Utilizaban este disfraz para hacerse pasar por autoridades legítimas y, con falsas órdenes de allanamiento, intentaban acceder a viviendas del sector de Bosa con la finalidad de cometer hurtos sin levantar sospechas inmediatas entre los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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