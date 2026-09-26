Un nuevo hecho de violencia se registró durante la mañana de este sábado 26 de septiembre en el norte de Bogotá. Un hombre habría sido asesinado a tiros cuando se movilizaba en un vehículo por un sector de la localidad de Usaquén.

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De acuerdo con la versión del Gato Noticias, el caso ocurrió hacia las 9:00 de la mañana en inmediaciones de la calle 180 con carrera 11, en el barrio Andalucía. La víctima se encontraba al interior de un vehículo cuando habría sido interceptada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Los atacantes habrían disparado en repetidas ocasiones contra el hombre y posteriormente escaparon del lugar. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y observar lo ocurrido.

Hasta el sitio llegaron uniformados de la Policía, quienes acordonaron la zona para permitir el trabajo de los investigadores. Posteriormente, funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección del cuerpo y comenzaron la recolección de elementos que puedan ayudar a esclarecer el crimen.

La víctima fue identificada preliminarmente como Rodolfo Trinidad. Sin embargo, por ahora no se conocen mayores detalles sobre su edad, profesión, procedencia o las circunstancias que podrían estar detrás del ataque.

En redes sociales y canales de información local comenzaron a circular imágenes del vehículo en el que se encontraba la víctima. En ellas se observa un automóvil de placas BRN183, que permanece como uno de los elementos que podrían ser relevantes dentro de la investigación.

#ATENTOS 🚨 Presunto caso de sicariato se registró hacia las 9AM en la cll 180 con cra 11 del b/Andalucía, norte de Bogotá, donde una persona que se encontraba a bordo de un vehículo habría sido ases¡nada. Sin embargo, se espera confirmación oficial por parte de las autoridades. pic.twitter.com/M0LH7a3EjP — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 26, 2026

Las autoridades deberán establecer quiénes fueron los responsables, cómo escaparon del lugar y cuáles fueron los motivos del ataque. También será clave determinar si el hombre había sido seguido previamente por los sicarios o si el crimen ocurrió de manera circunstancial.

Por ahora, el caso es manejado como un presunto sicariato, mientras se espera que las autoridades entreguen información oficial que permita confirmar las circunstancias del homicidio y aportar más detalles sobre la víctima.

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