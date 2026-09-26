Por: El Espectador

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En la mañana del sábado 26 de septiembre, una explosión en la localidad de Los Mártires, específicamente en la carrera 19A con calle 4A en Bogotá, provocó una emergencia que dejó tres personas heridas. El incidente ocurrió cerca de las 8:30 a. m. dentro de un laboratorio, según los informes de las autoridades. Al momento de la redacción, no se han revelado ni la identidad, ni la edad, ni el estado actualizado de salud de las personas afectadas.

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El reporte preliminar indica que la explosión podría estar relacionada con el uso de aire comprimido dentro del laboratorio. Sin embargo, los detalles sobre el equipo involucrado, la presión alcanzada o el momento exacto del percance no han sido aclarados en la información disponible. Las autoridades no han precisado qué actividad realizaban los presentes en el lugar cuando ocurrió el estallido.

La magnitud del incidente llevó a que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá movilizara unidades de la estación local, además de equipos especializados de Rescate Técnico, Materiales Peligrosos e Investigación de Incendios. Las imágenes difundidas muestran un notable daño en el inmueble: vidrios rotos, ventanas estropeadas, puertas dañadas y elementos dispersos dentro y fuera del laboratorio afectado. La Secretaría Distrital de Movilidad intervino para asegurar el sector, recomendó tomar rutas alternas e insistió en que los conductores circulen con precaución por la zona mientras persistían las labores de inspección y control.

En cuanto al estado de los heridos, de acuerdo con los organismos de atención, los tres presentaron inicialmente dificultades para respirar cuando arribaron los servicios de emergencia al sitio, por lo que recibieron asistencia inmediata y fueron remitidos a un centro médico. Hasta este momento, no se reportan personas fallecidas ni se ha informado sobre evacuaciones de predios circundantes o daños estructurales relevantes fuera del laboratorio. Mientras tanto, el equipo de Materiales Peligrosos y especialistas en Investigación de Incendios revisaban minuciosamente el lugar para esclarecer el origen de la explosión y determinar posibles riesgos adicionales.

Este hecho mantiene en alerta a la comunidad de la localidad de Los Mártires y resalta la necesidad de reforzar las medidas de prevención y vigilancia en establecimientos que trabajen con equipos de aire comprimido u otros insumos potencialmente peligrosos, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

¿Qué causó la explosión en el laboratorio de Los Mártires en Bogotá?

Según información divulgada por los organismos de emergencia, la explosión registrada en el laboratorio de Los Mártires estaría vinculada al uso de aire comprimido. Aunque se confirma que esta fue la causa preliminar, las autoridades no han detallado aún cuál fue el dispositivo involucrado ni las condiciones técnicas específicas que originaron el incidente.

¿Cuál es el estado de salud de las personas heridas en la explosión en Los Mártires?

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, las tres personas afectadas fueron atendidas en el sitio por presentar dificultades para respirar y luego trasladadas a un centro médico. Hasta el cierre del informe, no se ha revelado información adicional sobre su evolución ni se han hecho públicos sus datos personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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