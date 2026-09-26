Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Uber presentó en Colombia la función Uber Mujeres, un nuevo servicio que permite a las usuarias elegir trayectos exclusivamente con conductoras dentro de la plataforma. Desde el 23 de septiembre, esta opción está disponible en Bogotá, Medellín y Cali, con el objetivo de expandirse gradualmente a más ciudades del país, según lo comunicó oficialmente la empresa. La iniciativa busca aumentar las posibilidades de movilidad para mujeres en un contexto donde la participación femenina como conductoras en Uber ha crecido de manera considerable.

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Según datos entregados por Uber, el número de arrendadoras activas en Colombia registró un incremento superior al 1.000 % en los últimos cinco años. Esta cifra refleja el interés y la integración de las mujeres en plataformas de movilidad, un sector tradicionalmente ocupado por hombres. Ante este panorama, Uber considera la posibilidad de ampliar la función Uber Mujeres a otras capitales colombianas, aunque no se han definido cuáles serán las próximas ciudades en sumarse a la iniciativa.

Colombia entra así a formar parte de los países de la región en donde Uber Mujeres ya tiene presencia, tales como México, Argentina, Chile y Brasil. El país cuenta además con opciones similares provenientes de otras plataformas relevantes en el mercado. Entre ellas figuran DiDi Mujer, el filtro de usuarias mujeres que ofrece inDrive y la opción Cabify Mujer, lo que demuestra una tendencia creciente en el desarrollo de servicios enfocados en la seguridad y preferencia de las mujeres que utilizan transporte por aplicación.

El funcionamiento de Uber Mujeres es sencillo. Las pasajeras pueden optar por solicitar un viaje inmediato, programar un trayecto con antelación o establecer una preferencia permanente para que, cuando sea posible, sus trayectos se realicen con arrendadoras. Para este último caso, las usuarias deben acceder a la sección “Cuenta” dentro de la aplicación, seleccionar “Preferencias de trayecto” y activar “Prefiero trayecto con arrendadoras”. La disponibilidad de la opción depende, sin embargo, de la cantidad de conductoras conectadas en cada momento, lo que puede modificar la oferta en tiempo real.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la opción Uber Mujeres para pasajeras?

La opción Uber Mujeres permite a las pasajeras elegir trasladarse únicamente con conductoras mujeres. Para activar la preferencia, debe entrar a la sección “Cuenta”, luego “Preferencias de trayecto” y seleccionar “Prefiero trayecto con arrendadoras”. La función puede usarse para viajes inmediatos, reservas anticipadas o solicitudes futuras, siempre que haya disponibilidad de arrendadoras conectadas, conforme explicó la propia empresa.

¿En qué ciudades está disponible Uber Mujeres en Colombia?

Según información comunicada por Uber, la función Uber Mujeres inicialmente está habilitada en Bogotá, Medellín y Cali. La compañía estudia expandir el servicio a otras capitales, pero todavía no ha especificado cuáles serán esas ciudades o las fechas estimadas de despliegue, por lo que por ahora la cobertura se limita a esas tres grandes urbes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.