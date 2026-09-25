En medio de las novedades de la tecnología, los motivos para instalar accidentalmente una aplicación maliciosa en un teléfono móvil suelen ser variados, abarcando desde un descuido hasta la ansiedad.

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Frente a esta amenaza, los especialistas de ESET destacan la importancia de identificar el programa dañino de forma rápida para eliminarlo completamente del sistema.

Omitir acciones oportunas pone en riesgo serio la información bancaria, los datos personales, las plataformas digitales y la privacidad del usuario afectado.

El primer desafío técnico consiste en reconocer la presencia de un software malintencionado que intenta pasar inadvertido ante los ojos del propietario.

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Los fallos inesperados, los cierres repentinos de programas y las aperturas automáticas sin orden previa constituyen señales claras de una posible infección digital.

Verificar periódicamente los movimientos financieros permite detectar cargos no reconocidos provocados por plataformas maliciosas instaladas recientemente en el equipo, frente a otras aplicaciones que no lo son.

Existen programas apócrifos que imitan herramientas de protección pero únicamente despliegan publicidad engañosa para generar una falsa sensación de seguridad informática.

Revisar los permisos resulta vital, pues si una calculadora solicita acceso a la galería fotográfica o a los mensajes, conviene desconfiar.

El consumo acelerado de la batería representa otro síntoma común debido al funcionamiento incesante de procesos dañinos ejecutados en segundo plano.

Detectar picos atípicos en el consumo de datos móviles sin haber modificado la rutina diaria sirve como alerta para el usuario.

Las ventanas emergentes con anuncios invasivos e instalaciones automáticas de plataformas desconocidas confirman la interferencia de un código maligno.

“Una sola señal no necesariamente significa que se trate de una aplicación maliciosa, pero la combinación de estos comportamientos extraños es lo que debería levantar sospechas”, agregó Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Tras confirmar la presencia del programa dañino, aplique de inmediato medidas correctivas como no abrir nuevamente la plataforma ni ingresar claves personales.

¿Cómo eliminar una aplicación maliciosa del celular?

Desconectar el teléfono de la red de internet previene la fuga masiva de datos mientras inspecciona cuidadosamente las autorizaciones concedidas previamente.

Si utiliza el sistema operativo Android, acceda al menú de Ajustes, seleccione Aplicaciones, ubique el programa sospechoso y presione el botón Desinstalar.

Cuando la herramienta impida su borrado, diríjase a Seguridad y dentro de Aplicaciones de administración del dispositivo revoque todos los permisos concedidos.

Ejecutzr un análisis de seguridad posterior con un antivirus actualizado garantiza la eliminación completa de residuos peligrosos almacenados en la memoria.

En dispositivos iPhone, mantenga presionado el ícono del programa en la pantalla principal y seleccione la opción Eliminar app para removerlo.

“El hecho de borrar una aplicación maliciosa representa un paso importante del proceso, pero no es el último porque una app pudo haber tenido acceso nuestra información sensible. Y por eso es importante cambiar las contraseñas de tus cuentas y servicios, dando prioridad a tu correo electrónico, tu cuenta de Google o Apple, todas tus redes sociales y por supuesto, billeteras digitales y homebanking. Siempre realizar este procedimiento desde otro dispositivo confiable, en caso de que exista la posibilidad de que el teléfono siga comprometido”, explicó Micucci.

Habilitar el doble factor de autenticación agrega una barrera protectora vital que impide accesos no autorizados aunque la contraseña resulte comprometida.

Cerrar sesiones activas sospechosas, verificar los dispositivos vinculados y revisar movimientos bancarios permite reaccionar a tiempo contactando a la entidad financiera.

Contar con una solución de protección como ESET Mobile Security facilita analizar el equipo en tiempo real y neutralizar amenazas activas.

Activar el Modo Seguro en celulares Android facilita la desinstalación bloqueando la ejecución automática de programas descargados por terceros.

En sistemas iOS, conviene examinar los perfiles de configuración instalados para borrar cualquier estructura desconocida vinculada a la herramienta problemática.

Si el dispositivo continúa comprometido tras intentar estas opciones, ejecute el restablecimiento de fábrica como un recurso final de desinfección.

“Este proceso elimina las aplicaciones, configuraciones y datos almacenados en el dispositivo, y por eso es fundamental realizar antes una copia de seguridad de la información que quieras conservar. Además, un aviso importante es que el restablecimiento de fábrica elimina los datos del dispositivo, por lo que debería ser una medida de último recurso, y hacerla luego de respaldar la información necesaria”, advirtió el investigador de ESET.

Descargar plataformas únicamente desde tiendas oficiales reduce sustancialmente las probabilidades de instalar códigos maliciosos creados por cibercriminales.

Verificar la identidad del desarrollador, leer detenidamente los comentarios de otros usuarios y revisar los permisos solicitados fortalece la prevención digital.

Mantener el sistema operativo completamente actualizado corrige vulnerabilidades críticas de software explotadas con frecuencia por atacantes informáticos.

Implementar estas recomendaciones periodísticas optimiza la seguridad tecnológica diaria y protege el patrimonio digital frente a ciberamenazas emergentes globales.

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