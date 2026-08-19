En la constante búsqueda por hacer rendir la batería de los teléfonos inteligentes, la mayoría de los usuarios centra sus sospechas en aplicaciones de alto consumo visual y de procesamiento, como redes sociales, plataformas de video o juegos con gráficos avanzados.

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Sin embargo, en el ecosistema Android existe un ejecutor en segundo plano que suele liderar las estadísticas de consumo de energía de manera imperceptible: los Servicios de Google Play y la Google Play Store.

A diferencia de las aplicaciones convencionales, este componente no requiere ser abierto directamente por el usuario para funcionar. Su impacto energético responde a la propia arquitectura del sistema operativo Android, donde actúa como la infraestructura central que conecta las aplicaciones instaladas con los servidores de Google y el hardware del teléfono.

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¿Por qué este proceso consume energía en silencio?

El gasto elevado de batería por parte de los servicios de Google no suele deberse a un fallo directo de la tienda de aplicaciones, sino a las múltiples tareas delegadas que ejecuta continuamente:

Gestión de procesos para aplicaciones de terceros: cuando una aplicación externa requiere enviar notificaciones, solicitar la ubicación del usuario o sincronizar datos, delega la tarea a los Servicios de Google Play. Por ello, el consumo generado por otras herramientas suele registrarse a nombre de Google en los ajustes del sistema.

Geolocalización de alta precisión: para ofrecer ubicaciones exactas sin activar constantemente el GPS tradicional, los servicios de Google escanean permanentemente las redes Wi-Fi y dispositivos Bluetooth cercanos en segundo plano.

Bucles de sincronización de la cuenta: en ocasiones, la sincronización automática de correos, contactos, fotos o calendario encuentra un error de conexión, provocando que el procesador intente realizar la transferencia de manera ininterrumpida.

Reintentos de actualización de aplicaciones: si la Google Play Store intenta descargar una actualización automática y el proceso se interrumpe por fallas en la red o falta de almacenamiento, el sistema reintentará la descarga reiteradamente, elevando el uso de la batería.

Recomendaciones para frenar el consumo desmedido

Para evitar que estos servicios consuman la carga de su dispositivo de forma desproporcionada, se pueden aplicar los siguientes ajustes en el menú de configuración:

Borrar la memoria caché del sistema: ingrese a Ajustes > Aplicaciones > Servicios de Google Play (y también en Google Play Store), seleccione Almacenamiento y presione la opción Borrar caché. Esto elimina archivos temporales corruptos sin borrar datos personales.

Desactivar el escaneo continuo de redes: diríjase a Ajustes > Ubicación > Servicios de ubicación y desactive las opciones Búsqueda de redes Wi-Fi y Búsqueda de dispositivos Bluetooth.

Controlar la sincronización automática: en Ajustes > Cuentas > Google, verifique que ninguno de los apartados de sincronización muestre un ícono de error o carga infinita. Si un apartado falla, desactívelo y vuelva a activarlo manualmente.

Modificar la actualización de apps: abra la Google Play Store, ingrese a la configuración de su cuenta en Ajustes > Preferencias de red > Actualizar aplicaciones automáticamente y seleccione la opción de actualizar únicamente mediante redes Wi-Fi o desactivar la función automática.

Implementar estas medidas permite reducir la carga sobre el procesador y optimizar la autonomía del dispositivo sin comprometer el funcionamiento de las aplicaciones esenciales.

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