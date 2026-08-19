Por: Caracol TV

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Las innovaciones en la convergencia entre videojuegos y parques temáticos han llevado a experiencias que van más allá de lo tradicional. Un esfuerzo destacado en este sentido proviene del universo de Star Wars, propiedad de Lucasfilm, que se ha expandido por diversas plataformas y ahora propone una nueva forma de interacción tanto presencial como digital. En los parques de Disney, los visitantes pueden asumir roles dentro de la mítica nave Millennium Falcon a través de la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run, disponible en Disneyland Resort, Anaheim, y Walt Disney World Resort, Orlando. Esta experiencia, que simula una misión espacial con posiciones específicas dentro de la nave y una historia propia, ha dado un paso adelante al permitir que las acciones en el mundo físico tengan repercusión dentro del universo digital, específicamente en Fortnite.

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La clave de esta innovadora integración radica en el uso de tecnología de Unreal Engine 5, desarrollada por Walt Disney Imagineering junto a Industrial Light & Magic, para el funcionamiento de la atracción. Paralelamente, Fortnite aprovecha UEFN (Unreal Editor for Fortnite), que facilitó el traslado de recursos originales de la experiencia física al entorno digital. Este puente tecnológico se traduce en la creación de Smugglers Gambit, una isla dentro de Fortnite directamente inspirada en Millennium Falcon: Smugglers Run, donde los jugadores pueden vivir nuevas aventuras como contrabandistas y desarrollar su personaje en misiones cooperativas contra piratas y enemigos del universo Star Wars.

La experiencia no se limita a la narrativa ni a la ambientación, ya que Disney y Epic Games han diseñado una transición en la que los visitantes de Disneyland Park y Disney's Hollywood Studios pueden, mientras esperan en la fila, aceptar una misión especial y recolectar cajas durante la atracción que luego les proporcionan recompensas en Smugglers Gambit dentro de Fortnite. Para acceder a estos premios, los usuarios deben vincular una cuenta de MyDisney con Epic Games, aunque también existe la opción de ingresar un código dentro de Fortnite para quienes no realizan la vinculación. Entre los incentivos destaca el atuendo Trooper renegado, reforzando la conexión entre lo vivido en el parque y lo experimentado en el videojuego.

Este paso refleja una evolución en la manera como se aprovechan las colaboraciones: ahora no solo se trata de adaptar franquicias populares a videojuegos, sino de ofrecer una experiencia integrada y continua. Según datos compartidos por Disney y Epic Games, estas propuestas han sido muy bien recibidas, reuniendo a millones de jugadores en sus lanzamientos previos y marcando una tendencia hacia una mayor integración entre el entretenimiento presencial y digital.

¿Cómo funciona la conexión entre la atracción Millennium Falcon en Disney y Fortnite?

La integración permite que los visitantes de Millennium Falcon: Smugglers Run acepten misiones usando la aplicación oficial del parque mientras esperan en fila, recolecten objetos durante la experiencia física y reciban recompensas en Fortnite si vinculan sus cuentas de MyDisney y Epic Games, o ingresan un código especial. Así, las acciones realizadas en el parque tienen un impacto directo y tangible dentro de Smugglers Gambit, la isla de Fortnite inspirada en la atracción.

¿Qué es UEFN y cómo influye en la experiencia Smugglers Gambit de Star Wars en Fortnite?

UEFN, sigla para Unreal Editor for Fortnite, es una plataforma de creación basada en la tecnología Unreal Engine que permite a desarrolladores y creativos diseñar nuevas experiencias dentro de Fortnite. En el caso de Smugglers Gambit, UEFN fue fundamental para replicar recursos y ambientaciones de la atracción física Millennium Falcon: Smugglers Run y ofrecer a los jugadores una aventura conectada al universo de Star Wars dentro del videojuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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