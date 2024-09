Por: El Colombiano

Este lunes, Hollywood y todos los amantes del cine le dan el último adiós a una leyenda de la industria. A los 93 años, falleció el legendario actor estadounidense James Earl Jones, recordado por darle voz a personajes icónicos como el villano Darth Vader de la saga ‘Star Wars’.

Su fallecimiento fue confirmado por sus representantes este 9 de septiembre.

Jones, quien también interpretó al rey Mufasa en la película animada ‘El rey león’ de Disney, tuvo una prolífica y diversa carrera a lo largo de seis décadas.

Películas en las que estuvo James Earl Jones

Algunas otras películas en las que participó, que fueron éxitos de taquilla a nivel mundial, incluyen: Star Wars VI (1983), Star Wars III (2005) y Rogue One: una historia de Star Wars (2016), The Lion King II: Simba’s Pride (1998), La Guardia del León (2015), Conan el Bárbaro (1982), Coming to America (1988), Field of Dreams (1989), La caza del Octubre Rojo (1990), Juego de patriotas (1992), Peligro inminente (1994) y Coming 2 America (2021).

¿Quién era James Earl Jones, actor que murió? Su biografía

Jones era hijo del también actor Robert Earl Jones (1910-2006) y nació en Arkabutla, un pequeño pueblo en el norte del estado de Misisipi, donde se enamoró del séptimo arte, aunque de pequeño nunca imaginó participar en películas, pues sufría de tartamudez.

Sobre esa etapa de su vida, en un episodio de la serie de televisión Biography, de la cadena A&E Networks, él mismo comentó que superó la afección a través de la poesía, hablando en público y actuando, aunque tardó varios años en conseguirlo.

Cuando terminó sus estudios de pre-medicina en la Universidad de Michigan, sirvió en el ejército de Estados Unidos durante la guerra de Corea, antes de iniciar una carrera en la actuación.

Por su prolífica carrera, en noviembre de 2011 fue galardonado con un premio Óscar honorífico, junto a Dick Smith y Oprah Winfrey.

Entre otros reconocimientos, en 2015 recibió el premio Voice Arts Icon, en mayo de 2017 recibió un Doctorado Honorario en Artes de la Universidad de Harvard, concluyendo el evento con la famosa frase utilizada en la saga Star Wars: “Que la Fuerza te acompañe”, que este lunes sus fans usan como homenaje a su memoria a través de la publicación de imágenes suyas en redes sociales.

