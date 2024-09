Por: El Colombiano

Gildardo Antonio Ortiz González, el padre de la familia de creadores de contenido Los Patojos, se pronunció tras la muerte de su esposa Yenny Judit Ariza, de 45 años, a quien encontraron suspendida en una viga del techo de una vivienda ubicada en el municipio Jesús María, en Santander.

De acuerdo con las autoridades, el caso se trataría de un atentado en contra de su propia vida, porque cuando encontraron el cuerpo también hallaron una nota en donde, al parecer, Ariza estaría pidiendo disculpas a su familia.

La familia señaló ser víctima de amenazas posterior a la muerte de Ariza, sobre todo don Gildardo, quien le dijo a El Colombiano que “no sé por qué lo hacen. Ante Dios y la justicia se vio que no fue por muerte violenta, no le encontraron ningún signo de violencia. Entonces, estamos en manos de la justicia que sigue investigando. Fue el papá de ella quien la encontró muerta y la asistió mientras se llamaba a los vecinos. Yo fui la tercera persona que llegó al lugar y me enteré cómo habían sucedido los hechos, porque fue en la misma casa del papá”.

“Nosotros no recibimos señales ni advertencia de lo que ella iba a hacer, no hubo celos ni nada, nosotros nunca tuvimos nada de eso, íbamos a los bailes y a las fiestas contentos porque nunca supimos que era eso”, agregó.

Amenazas de muerte que reciben Los Patojos

“Nos han dicho de todo un poco, yo no le presto atención a eso. Ese tema lo dejamos en manos de Dios y que sea él quien decida que se hace con la gente que dice eso. El que nada debe, nada teme. Y ante Dios, estamos con la frente en alto. Y seguimos investigando para que la gente no logre llevar el caso para otro lado que no es, porque yo confío mucho en la justicia y en las autoridades de este país”, puntualizó.

Don Gildardo le enfatizó una vez más a este medio de comunicación que a doña Yenny no le encontraron ningún signo de violencia por parte de terceros.

Andrés Javier Ortiz, el mayor de la familia, también habló en exclusiva con El Colombiano y manifestó que están pasando por un momento difícil.

“Ella estaba lo más de bien, jugaron con la mente de ella, uno no se va a suicidar de un día para otro cuando ella estaba planeando su futuro, ella tenía café para sembrar”, dijo el hijo mayor de Yenny, resaltando también que como hijo “siente una corazonada de que algo paso”.

Este suceso generó conmoción en el país al tratarse de una persona cercana a la comunidad de redes sociales. Y tras las incógnitas que surgieron por su deceso, la familia aseguró que ellos no pretenden “buscar fama ni seguidores”.

