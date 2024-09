Ya ha pasado más de una semana desde que se conoció el fallecimiento de Yeni Ariza, madre de los ‘youtubers’ colombianos ‘Los Patojos’, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda en una zona rural de Santander el pasado lunes 26 de agosto.

Aunque son pocos los detalles que se conocen de las investigaciones que se están adelantando para esclarecer qué habría ocurrido con la mujer de 45 años, las autoridades informaron en su momento que fue encontrada colgando de una viga junto a un cuaderno en el que habría quedado plasmado un aparente mensaje de despedida que le habría dejado a su familia.

A raíz de esto han surgido diferentes hipótesis y comentarios, por lo que los hijos de la mujer volvieron a pronunciarse en las últimas horas al respecto. Naren Alexander y Andrés Javier reaparecieron en un video en el que expresaron su preocupación por lo que se está diciendo.

“Sé que muchos de ustedes se están preguntando qué pasó y por qué no hemos dado una declaración oficial. Hay muchos comentarios, muchos rumores y es una situación muy difícil para nosotros. Se está saliendo de control el tema”, dijo uno de los jóvenes inicialmente en el video publicado este martes.



En su pronunciamiento, los hermanos explicaron que no es fácil lo que están viviendo y que, sobretodo, quieren cuidar a su padre para que no se vea más afectado.

“Estamos tratando de superar este golpe y tratando de que mi papá no se vaya a ver afectado por la situación que hemos estado viviendo. Para nosotros como familia es duro estar dando declaraciones, pero nos tocó debido a la cantidad de malos comentarios y de chismes que están saliendo, hasta amenazas en contra de nosotros mismos y de mi familia”, agregaron ‘Los Patojos’.

Acto seguido, los jóvenes aseguraron que debido a lo que han dicho algunos videntes han recibido “una ola de comentarios en contra”, por lo que pidieron más respeto.

‘Los Patojos’ anuncian acciones legales por muerte de su mamá

En la misma grabación, los hijos de Yeni Ariza señalaron que todo lo están dejando en mano de las autoridades, a quienes pidieron entregar resultados con prontitud.

“Salimos a aclarar lo que están diciendo los videntes. Es un tema muy delicado y grave. Nosotros no vamos a tomar acciones contra ellos. Cada quien puede opinar lo que quiera […]. No crean a esos falsos rumores. Se están aprovechando del tema y es delicado. Eso está en manos de la Fiscalía, es un proceso complicado. Les pedimos que este caso no quede en la impunidad”, añadieron los creadores de contenido.

Por último, manifestaron que, si es el caso, están dispuestos a colaborar con las investigaciones para que todo se esclarezca lo más pronto posible.

“Nosotros somos buenos hijos, queremos a mi mamá y arriba hay un Dios que todo lo ve. Queremos que se haga justicia y que la Fiscalía investigue para que esto no se quede así. En este país hacen como que no pasó nada, pero si nos toca a nosotros mismos colocarnos de investigadores, lo hacemos, pero tenemos que aclarar qué pasó”, concluyeron.

