Al mediodía de este 26 de agosto, la familia de ‘influencers’ conocidos como ‘Los Patojos’, dieron a conocer que su madre, Jenny Ariza, fue encontrada muerta en una vivienda del departamento de Santander, lo que causó gran conmoción entre los seguidores de los creadores de contenido.

Uno de los hijos de la mujer publicó varios videos totalmente desconsolado y asegurando que no tenía muchos detalles de lo sucedido: “Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, apareció muerta, me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió, no sabemos cómo, no sé qué le hicieron, ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está. Qué golpe tan duro”.

El alcalde del municipio de Jesús María, Freiner Leonel Farfán Lamus, indicó que desconoce el contexto de la situación, pero supo que el padre de Yeni fue quien la encontró sin vida en una habitación.

En medio de esta trágica noticia, en redes sociales se conoció una de las últimas publicaciones de la familia, en la que muestra a la mamá de la familia, quien dejó un mensaje con una foto junto a sus hijos y su esposo: “Un nuevo comienzo”, fue lo que posteó en la red social Facebook.

‘Los Patojos Humor’ es una familia campesina de Santander y ganaron popularidad desde la pandemia. En Facebook tienen más de 874.000 seguidores; en YouTube, 81.700; y en TikTok, más de 718.600 seguidores.

