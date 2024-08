Los Patojos son ‘influencers’ ampliamente seguidos en Facebook, YouTube, TikTok y otras plataformas en las que publican constantemente escenas de humor y bromas que se hacen entre sí.

(Vea también: Este fue el último video de mamá de ‘youtubers’ que fue hallada muerta: “Estoy maluca”)

Se trata de una familia de Jesús María, Santander, que hace gala de sus costumbres en medio de las diferentes historias, por lo que en los últimos años han ganado la simpatía y el aprecio de miles de personas que se ríen con sus ocurrencias.

Los Patojos

Sin embargo, en la tarde del lunes 26 de agosto apareció en sus redes una pieza triste en la que uno de los hijo de Yenny Judit Ariza Quiro, la madre de la familia, sale desconsolado asegurando que a su mamá la habían encontrado sin vida.

No obstante, no dio de talles de lo que le había pasado a la mujer de 45 años de edad que venía de 20 días de hospitalización.

Lee También

“La mataron, no sé”; mamá de ‘influencers’ Los Patojos aparece muerta

El hombre se grabó en el campo diciendo lo que había pasado con su madre: “Familia, con el dolor en el alma, no sé qué pasó con mi mamá. Apareció muerta. No sé qué le hicieron. Me acaba de llamar mi hermano a decirme que mi mamá se murió”.

Posteriormente, agregó que hace poco había hecho uno de sus tradicionales videos con ella:

“Ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy ya no está. Qué golpe tan duro. Y estaba lo más de contenta ayer”, detalló.

Además, indicó que aún no tenía conocimiento de los lamentables hechos: “No sé qué pasó todavía. No es mentira, es verdad. Mi mamá se murió, la mataron, no sé qué paso”.

Y cerró con palabras de dolor: “Se nos derrumbó todo. Dios mío. Mamá, por qué… A mí mamá le hicieron algo. Que aparezca así, no…”.

Acá, el video en cuestión:

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.