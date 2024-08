Tras conocerse el fallecimiento de Yenny Judit Ariza Quiroga, madre de Los Patojos y el cual fue confirmado por uno de sus hijos, surgen los interrogantes sobre las causas de su muerte.

En este sentido, apareció un video que hacía parte de la rutina de los creadores de contenido que se basaban en la vida cotidiana en el campo. La grabación muestra una escena justo en la que se muestra que ella se encontraba enferma.

Aunque, al parecer, se trataba de una escena de humor, la mujer fue hospitalizada 20 días y al final terminó siendo algo premonitorio al conocerse la noticia.

“Gildardo, estoy maluca. Despacio que siento que la cabeza me da vueltas, me siento borracha, borracha, la cabeza me gana”, decía la mujer en la grabación.

¿Quién era la mamá de Los Patojos?

La mujer de 45 años de origen campesino vivía en la vereda Arciniegas del municipio de Jesús María, Santander, justamente en la finca Las Palmas, su lugar de residencia fue donde encontraron su cuerpo sin vida.

Ariza era oriunda de Sucre, Santander, según informó Vanguardia y era una ama de casa que apoyaba a sus hijos y participaba en las publicaciones de redes sociales.

