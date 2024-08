Continúa la conmoción por la muerte de la madre de los ‘youtubers’ colombianos ‘Los Patojos’, quien en las últimas horas fue hallada sin vida en una zona rural de Santander. Uno de sus hijos grabó un estremecedor video en el que comunicaba la triste noticia, asegurando que no sabía qué había pasado.

“Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto”, mencionó el joven en sus redes este lunes 26 de agosto.

Con el paso de las horas se han conocido detalles que esclarecerían lo sucedido y, según las primeras informaciones de las autoridades, la mujer fue encontrada por su padre colgando de una viga dentro de su residencia, ubicada en el municipio de Jesús María, Santander. Aunque intentó auxiliarla, ya era demasiado tarde.

¿Qué encontraron junto al cuerpo de la mamá de ‘Los Patojos’?

Las autoridades que se encuentran investigando el caso encontraron un elemento que daría pistas de lo que ocurrió con Yenny Judit Ariza, de 45 años: un cuaderno. De acuerdo con los reportes preliminares, allí habría quedado plasmado un aparente mensaje de despedida que ella le habría dejado a su familia.

Así lo recogió la revista Semana, que indicó que, el escrito fue hallado en la escena junto al cuerpo de la mujer. Además, explicó que, pese a que no ha sido revelado el contenido exacto del mensaje, en él se detallaría una presunta intención de atentar contra su vida.

“La mujer, según informaron las autoridades, se despidió de su familia y les ofreció disculpas por lo que iba a hacer. Debido a que el documento hace parte de la investigación, aún no se ha podido dar a conocer el contenido del mismo”, aseguró el mencionado medio.

La situación todavía es confusa y las autoridades están recaudando todas las pruebas posibles para determinar las razones del fallecimiento. Sin embargo, esa supuesta carta daría pistas de lo que habría ocurrido en la vivienda de la familia.

Según uno de los hijos de la mujer, que se pronunció en Blu Radio, su madre parecía encontrarse en buen estado de salud mental y física, por lo que no descartan que algo le habría podido ocurrir en su casa.

