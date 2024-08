Por: El Colombiano

Hay dolor y desconcierto no solo en el municipio de Jesús María, en el sur de Santander, sino entre los seguidores de redes sociales por la sorpresiva muerte de Yenny Judit Ariza Quiroga, madre de los creadores de contenido conocidos como ‘Los Patojos’.

Fue uno de sus hijos quien confirmó la triste noticia este lunes, 26 de agosto, a través de un video publicado en el ‘fanpage’ “Don Gildardo y familia”.

“Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Ayer (domingo) estábamos grabando lo más de bien”, relató el creador de contenido en el doloroso video.

La mujer había participado en varios videos que ayudaron a la familia a ganar popularidad en YouTube durante la pandemia de covid-19. En ellos contaban con gracia cómo era la vida en el campo. El nombre de los creadores de contenido ‘Los Patojos’ surgió, precisamente, de la manera en la que la mujer llamaba a sus hijos.

Familiares de la víctima fueron quienes realizaron el hallazgo del cuerpo este lunes. Según el reporte de la Policía de Santander, Yenny Judit Ariza fue hallada suspendida a una viga del techo dentro de la vivienda, y aunque la persona que realizó el hallazgo trató de auxiliarla desatándola, ya estaba muerta.

El hijo que dio a conocer la noticia sugiere en el video que podría haber “algo” detrás de la muerte de su mamá, pues su familia no cree que tuviera razón para quitarse la vida.

“Mi mamá estaba lo más de contenta ayer (domingo). No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. No es mentira, mi mamá se murió. Se me derrumbó todo ahora sí”, agregó el joven.

Las autoridades no encontraron signos de violencia en el cadáver de la mujer, pero sí encontraron un cuaderno con un texto que aparentemente explicaría las razones de su decisión.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte.

‘Los Patojos’ llevan más de cuatro años creando contenido de humor en redes sociales. Cuentan con 864.000 seguidores en Facebook, 24.800 en Instagram y 81.500 seguidores en el canal de YouTube.

