Las redes sociales en Colombia se estremecieron este lunes 26 de agosto con la noticia de la muerte de la mamá de ‘Los Patojos’, una familia campesina de ‘influencers’ que se dedica hacer contenido de humor sobre el campo en el departamento de Santander, donde residen.

La mujer fue hallada sin vida en su vivienda y, según informa Blu Radio, el esposo fue el que la encontró colgada de una viga. Además, las autoridades habrían encontrado un cuaderno en la escena de la muerte que ella dejó explicando lo sucedido.

La noticia se conoció en la tarde de este lunes 26 de agosto, cuando uno de los hijos de la señora Jenny Ariza, transmitió en vivo cuando se iba trasladando a la vivienda y contó detalles de lo que pasó.

“Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, apareció muerta, me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió, no sabemos cómo, no sé qué le hicieron, me acabó de llamar mi hermano a decirme que murió, porqué, ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está”, señaló.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los seguidores fue lo que contó sobre lo que han tenido que pasar en los últimos años, pues la familia al parecer venía sufriendo algunos problemas debido a su éxito en redes sociales.

“Este es el rostro de un hijo destruido, no tengo fuerzas para grabar esto, hemos pasado por mucho de verdad. Nos han hecho brujería, nos han quitado, nos han puesto, pero este es un golpe ya muy duro. Dame fuerzas para no derrumbarme”, indicó el joven.

‘Los Patojos Humor’ es una familia campesina de Santander y ganaron popularidad desde la pandemia. En Facebook tienen más de 874.000 seguidores; en YouTube, 81.700; y en TikTok, más de 718.600 seguidores.

