Los miles de seguidores de la familia campesina que revelaba cómo era el día a día de los cultivadores colombianos no salen de su asombro por el lamentable hecho que se presentó el pasado lunes 26 de agosto.

El hallazgo del cuerpo de la mamá de ‘Los Patojos’, por parte del abuelo de la familia, ha dejado serias dudas por las motivaciones de su muerte ya que aunque estaba colgada en una viga de la vivienda, sus hijos temen que podría haber otras circunstancias oscuras detrás de su fallecimiento

En un diálogo con Blu Radio, Andrés, uno de los hijos de la ‘influencer’, mencionó que desconocen mayores detalles del hecho, pero que apenas recibieron la llamada de padre llegaron a la casa en la que estaba el cuerpo de Ariza.

En otro apartado de esa entrevista, el hombre lamentó que su mamá murió sin cumplir uno de los sueños más importantes que tenía:

“Mi mamá se fue sin tener su casa propia, sin vernos arriba, sin ver a sus hijos crecer”, señaló Andrés.

Con la voz entrecortada, el hijo de Yenny Ariza recordó a su mamá diciendo que “ella amaba grabar y hacer reír a la gente”, pero que siempre le quedará el vacío en su corazón por no cumplir económicamente el anhelo de su madre ya que sus ganancias todavía no son óptimas “Poco nos entra, no es como la gente lo piensa, porque nosotros apenas estamos arrancando y no sabemos mucho del tema de redes”.

De hecho, la familia de la fallecida mencionó que no han logrado monetizar sus redes sociales de manera efectiva, pues aún no entienden mucho del tema y cometen errores que los priva de conseguir dinero con ellas: “Nos han sancionado la página, este inicio de mes tuvimos una infracción muy fuerte, tratamos de cacharrear para ver a mis papás bien, pude recuperarla”.

