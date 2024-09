En medio de las incidencias del ‘Desafío’ en la actualidad, la muerte de la expconcursante Maryan Gómez ha sido un golpe para los fanáticos del concurso y, ahora, hay un detalle más dentro de esta historia.

Familiares de la exparticipante del ‘reality’ indicaron que ella falleció de problemas respiratorios el sábado 31 de agosto de 2024, aunque no se conocieron mayores detalles. De ahí, un anuncio radical por parte de Jorge Carballo, uno de sus grandes amigos.

“Hay cosas que simplemente no podemos entender en la vida. Hoy por hoy no es exacto de que falleció Maryan, su muerte de causa real. Más allá, se ha abierto una investigación y se espera podamos aclarar dudas sobre ciertas cosas que hoy por hoy a los familiares y sus amigos no nos dejan descansar en paz”, afirmó desde su cuenta personal en Instagram el tolimense.