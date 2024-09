Así como el entrenador de Maryan Gómez habló sobre la causa de la muerte, una mujer muy allegada a la exconcursante del ‘Desafío’ soltó varias revelaciones sobre la realidad de la oriunda de Villavicencio.

¿Cómo era Maryan Gómez, exparticipante del ‘Desafío’ que murió?

‘Valkyria’, cuyo nombre real es Andrea Olaya, describió la nobleza y bondad de la mujer que recomendó para la edición de 2023 como su favorita, en medio del vínculo que tenían al entrenar juntas.

“Mary fue una mujer maravillosa, la persona más noble que he conocido. En su corazón, nunca hubo rencor, siempre hubo mucho amor para dar y mucha necesidad de recibir amor y afecto. Fue un alma inocente que tuvo que enfrentarse a una vida muy dura, pero siempre lo hizo con una sonrisa, siempre nos regaló alegría, aún cuando ella no la tenía. Mary fue una valiente y deseo de todo corazón que el mensaje de amor que transmitió a través de su vida se recuerde por siempre”, exaltó.

Lo cierto es que, así como otro amigo dejó en evidencia la soledad de la metense, Olaya destapó qué pasó con la joven que murió a los 29 años por problemas pulmonares, según sus familiares.

¿Qué pasó con Maryan Gómez, exconcursante del ‘Desafío’?

La ganadora de la competencia en 2022 expuso la dureza para su amiga después de que salió eliminada muy pronto en 2023, a pesar de las expectativas que habían en un principio.

“Pasar por un ‘reality’ no es fácil, ni para los que les va bien ni para los que les va mal. El medio es muy duro, la presión social es muy dura, las redes sociales son muy duras. Definitivamente, el paso por el ‘Desafío’ le cambió la vida y tuvo que enfrentarse a ser juzgada señalada, a sentirse fuera del lugar a tener que ser exitosa, bonita y prospera porque se supone que eso es lo que debería pasar después de un ‘reality’ y no podría ser más distinto a la realidad”, indicó.

Así como ‘Gema’ sorprendió con una versión sobre la muerte, ‘Valkyria’ sacó a relucir una situación que Gómez vivió meses antes del fatídico suceso que se presentó en agosto de 2024.

“Todo esto la llevó a rodearse de gente equivocada y de un entorno que solo la hizo sentirse más sola y vacía, que la llevó a aislarse y, en el camino, muchos nos alejamos. Todos tenemos nuestros demonios con los que luchamos a diario y nos centramos en nuestras vidas, alejándonos de seres queridos, pensando que todo está bien y, quizás, nada esté bien. Y con Maryan, en sus últimos días, nada estuvo bien, pero ella estaba volviendo a empezar con esperanza pero le faltó tiempo”, relató.

Olaya, en medio de la cercanía que mantuvo y con evidente dolor por el fallecimiento de una joven que tuvo una dura vida por abandono, soltó una conmovedora conclusión sobre el caso.

Así que, para mí, solo hay tres mensajes: un amigo no es quien te acompaña de fiesta y te alcahuetea cosas que no están bien, un amigo te pone un alto e intenta que cambies; tengamos más empatía con el otro y esto [va] directamente para el público que ve los ‘realities’ y que ama y odia y no mide lo que dice a estos desconocidos que aparecimos en televisión; y, por último, amemos más profunda y sinceramente a nuestros seres queridos y ese amor significa apoyo, ayuda, significa decir ‘no’ cuando se debe decir no y significa no perder tiempo en enojos absurdos porque cualquier día puede ser el último día y la culpa cuando pudiste hacer más y no lo hiciste no se la deseo a nadie”, sentenció.

¿Quién era Maryan Gómez?

Maryan Gómez, fallecida a sus años 29 años, era una destacada participante del ‘Desafío The Box 2023′, oriunda de Villavicencio. Su carisma, fuerza y habilidades deportivas la convirtieron en una de las favoritas del público.

Maryam era una entrenadora personal y atleta, especializada en patinaje ‘crossfit’ y cercana a ‘Valkyria’, ganadora del ‘Desafío’ en 2022. Su condición física y su experiencia en deportes extremos la posicionaron como una fuerte competidora en las pruebas.