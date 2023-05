Las situaciones que se viven al interior del ‘Desafío’ en la actual edición marcan el interés de los fanáticos del ‘reality’, entre ellos, algunos de los que ya pasaron por esa competencia.

(Lea también: Marbelle le siguió el paso a Verónica Alcocer para tirarle a Petro por reciente incremento)

Uno de los hechos que no pasó desapercibido fue la lesión de Maryam, de Beta, una mujer que tiene una amistad con ‘Valkyria’, que les recomendó a sus seguidores apoyar a esa participante en el concurso.

Precisamente, la ganadora del programa de Caracol Televisión en 2022, que recientemente sorprendió en redes sociales al aparecer llorando, aprovechó para exponer su respaldo a su amiga.

La exparticipante acudió a su cuenta personal de Instagram para replicar una publicación en la que le expresaron respaldo a la competidora en medio de sus complicaciones de salud.

“Vamos campeona, te enviamos todo el amor y fuerzas para que te recuperes pronto. Sabemos que has trabajado muy fuerte para estar donde estas. Todo estará bien, hermosa. Saldrás de esta como siempre lo has hecho. Eres una mujer guerrera, nada te queda grande y esta no será la excepción”, indicó el texto.