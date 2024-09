‘Gema’, que dejó un conmovedor mensaje en redes sociales para su amiga, habló sobre el fallecimiento de Gómez en ‘La Kalle’ y aseguró que la última vez que conversó con ella (por WhatsApp) sintió “que no estaba en presencia con ella misma”.

Ulloa también se refirió a la posible causa de la muerte, aunque indicó que no sabía si era prudente hablar del tema.”Yo no sé si sea el momento. Lo único que quiero y anhelo es honrar la memoria de Maryan y que encuentre luz”, declaró.

No obstante, posteriormente dio su versión: “Maryan, mi amiga Maryan, no murió de ninguna vaina de esas pulmonar, eso le dio porque Maryan tuvo una sobredosis, un abandono, porque no fue escuchada, porque para muchos seres humanos decir que me siento triste, que me siento sola y vacía es malo”.

Y es que según ‘Gema’, Gómez siempre cargó con el dolor del abandono por parte de su mamá biológica y nunca pudo superar esa situación.

Maryan Gómez fue ingresada a una clínica el sábado 31 de agosto y ahí murió a las 11:00 de la noche. La familia informó, según Noticias Caracol, que tuvo complicaciones pulmonares, aunque no se conoce el dictamen médico.

Tampoco se saben los detalles sobre qué habría causado dichos problemas. Lo cierto es que varios que compartieron con Gómez en el ‘Desafío’ han pedido no crear especulaciones al respecto.

