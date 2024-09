Una dura versión sobre la muerte de Maryan Gómez, exconcursante del ‘Desafío’, lleva a una evaluación necesaria acerca de las consecuencias que puede tener el abandono de los padres biológicos en una persona.

Versión de muerte de Maryan Gómez, del ‘Desafío’ sobre abandono

Alejandra Martínez, más conocida como ‘Gema’, apuntó a esa realidad en la vida de la fallecida, cuyos familiares indicaron que el deceso el sábado 31 de agosto se presentó por complicaciones pulmonares. La amiga soltó una afirmación delicada sobre el tema.

“Maryan, mi amiga Maryan, no murió de ninguna vaina de esas pulmonar, eso le dio porque Maryan tuvo una sobredosis, un abandono, porque no fue escuchada, porque para muchos seres humanos decir que me siento triste, que me siento sola y vacía es malo”, indicó Martínez.

Cabe remarcar que Gómez habló sobre ese duro episodio de su vida personal cuando estuvo en ‘Día a día’, cuando relató la manera en la que quedó en manos de un hogar diferente al biológico.

‘Gema’ remarcó que la fallecida exparticipante, muy amiga también de ‘Valkyria’, no superó ese episodio personal a pesar de que el tema se presentó en la infancia cuando la mamá la dejó en un hogar.

De hecho, mensajes como el de Jorge Carballo, que afirmó que nadie estuvo para ella, obligan a evaluar qué hay detrás de un episodio como el del abandono de los padres biológicos. Pulzo acudió a la inteligencia artificial para obtener un acercamiento sobre qué pasa con alguien en esos casos.

¿Qué pasa cuando se sufre abandono de padres biológicos?

El abandono de los padres biológicos es una experiencia profundamente traumática que puede tener consecuencias significativas y duraderas en el desarrollo psicológico y emocional de una persona.

Aunque las reacciones varían ampliamente entre cada individuo y dependen de factores como la edad en la que ocurrió, el tipo de relación que existía antes y el apoyo recibido después, existen algunos patrones. Algunos efectos psicológicos comunes del abandono son:

Dolor emocional intenso: sentimientos de tristeza, soledad, ira, resentimiento, culpa y confusión son frecuentes.

sentimientos de tristeza, soledad, ira, resentimiento, culpa y confusión son frecuentes. Baja autoestima: el abandono puede generar una sensación de no ser querido ni valioso, lo que puede llevar a una baja autoestima y dificultades para establecer relaciones saludables.

el abandono puede generar una sensación de no ser querido ni valioso, lo que puede llevar a una baja autoestima y dificultades para establecer relaciones saludables. Miedo al abandono: el miedo a ser abandonado nuevamente puede convertirse en un patrón recurrente en las relaciones futuras.

el miedo a ser abandonado nuevamente puede convertirse en un patrón recurrente en las relaciones futuras. Problemas de confianza: la dificultad para confiar en los demás es común, ya que se puede interpretar cualquier señal de rechazo como un nuevo abandono.

la dificultad para confiar en los demás es común, ya que se puede interpretar cualquier señal de rechazo como un nuevo abandono. Dificultades en las relaciones interpersonales: Las personas que han experimentado el abandono pueden tener problemas para formar vínculos emocionales profundos y duraderos.

Las personas que han experimentado el abandono pueden tener problemas para formar vínculos emocionales profundos y duraderos. Problemas de comportamiento: algunos pueden desarrollar conductas impulsivas, agresivas o autodestructivas como una forma de lidiar con el dolor emocional.

algunos pueden desarrollar conductas impulsivas, agresivas o autodestructivas como una forma de lidiar con el dolor emocional. Trastornos mentales: el abandono puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos como depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad y trastornos del estrés postraumático.

Hay algunos efectos en el desarrollo:

Identidad: el abandono puede dificultar la formación de una identidad sólida y estable, ya que la persona puede tener dificultades para comprender quién es y cuál es su lugar en el mundo.

el abandono puede dificultar la formación de una identidad sólida y estable, ya que la persona puede tener dificultades para comprender quién es y cuál es su lugar en el mundo. Social: la falta de modelos parentales adecuados puede dificultar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

la falta de modelos parentales adecuados puede dificultar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Estudios: el abandono puede afectar la concentración y el rendimiento académico, ya que la persona puede estar distraída por sus emociones y preocupaciones.

Es importante destacar que no todas las personas que experimentan el abandono desarrollarán todos estos problemas. Algunos individuos pueden ser más resilientes y encontrar formas saludables de superar esta experiencia. Sin embargo, el impacto del abandono puede persistir durante toda la vida si no se aborda de manera adecuada.

¿Cómo superar las consecuencias del abandono?

Buscar apoyo: hablar con un terapeuta puede ser de gran ayuda para procesar las emociones y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables.

hablar con un terapeuta puede ser de gran ayuda para procesar las emociones y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Construir relaciones saludables: Establecer relaciones cercanas y de confianza con amigos y familiares puede ayudar a sanar las heridas emocionales.

Establecer relaciones cercanas y de confianza con amigos y familiares puede ayudar a sanar las heridas emocionales. Cuidarse a uno mismo: Practicar actividades que promuevan el bienestar emocional, como la meditación, el ejercicio y la alimentación saludable, puede ser beneficioso.

Practicar actividades que promuevan el bienestar emocional, como la meditación, el ejercicio y la alimentación saludable, puede ser beneficioso. Aceptar el pasado: Es importante aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de él y crecer como persona.

Es importante aceptar que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede aprender de él y crecer como persona. Ser paciente: El proceso de sanación lleva tiempo y requiere paciencia y perseverancia.

Lee También

¿Quién era Maryan Gómez?

Maryan Gómez, fallecida a sus años 29 años, era una destacada participante del ‘Desafío The Box 2023′, oriunda de Villavicencio. Su carisma, fuerza y habilidades deportivas la convirtieron en una de las favoritas del público.

Maryam era una entrenadora personal y atleta, especializada en patinaje ‘crossfit’ y cercana a ‘Valkyria’, ganadora del ‘Desafío’ en 2022. Su condición física y su experiencia en deportes extremos la posicionaron como una fuerte competidora en las pruebas.

La pronta eliminación de Gómez fue una sorpresa en 2023, a lo que se sumó un año después, en agosto, el doloroso fallecimiento de la metense en medio de su juventud y toda una vida por delante.