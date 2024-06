La vida personal y profesional de Yeison Jiménez ha sido como un libro abierto para sus seguidores, gracias a eso han podido conocer más de cerca las dificultades y logros del caldense.

Precisamente, durante una entrevista para La Kalle, habló sobre su niñez y la relación con su papá, de quien recuerda algunas anécdotas no tan buenas.

(Vea también: Yeison Jiménez reconoció que su éxito lo ha afectado en su vida familiar: “Volví a vivir”)

Una de ellas es cuando los abandonó y quedó prácticamente a cargo del sostenimiento de su mamá y sus hermanos, y agregó que durante mucho tiempo le cargó odio por esa decisión.

“Yo no iba a cargar con odio dentro de mi corazón, cuando yo soy una persona que es de amor. En algún momento estuve en una iglesia cristiana donde me dijeron que tú tienes que sacar todo lo que no te sirve en el corazón y lo hice tan de corazón, que hoy en día ni lo culpo ni lo reprocho, no le digo nada”, afirmó el artista.

Además, contó que ha estado muy pendiente de él. Le dio una casa, un carro y le ayuda con la crianza de sus 7 hijos. Dejando más que claro, que ya no tiene reproches hacia su papá.

Acá, la entrevista completa:

Finalmente, reiteró que espera poder seguir siendo un buen padre, pues la violencia en su casa no existe tanto para sus tres hijos como para sus mascotas, quienes son también parte esencial de su familia.

