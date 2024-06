Los conciertos, las reuniones y los negocios han sido el diario de vivir para Yeison Jiménez desde que alcanzó la fama con su éxito ‘Por qué la envidia’, que lo ha llevado a tener incluso largas giras dentro y fuera del país.

Sin embargo, en una entrevista para Olímpica Stereo contó detalles de las dificultades que le han acarreado las responsabilidades profesionales en su vida personal y familiar.

“Yo me llené de cosas, me llené de empresas y todo mundo me busca para lo mismo porque soy un hombre trabajador, pero ya no me estaba quedando tiempo de nada”, dijo el manzanereño al medio de comunicación.

No es un secreto que la vida de los artistas conlleva un gran compromiso, y eso implica muchas veces no poder compartir con sus seres queridos; no obstante, cuando se suman nuevos negocios, el tiempo con sus allegados se reduce más.

Posteriormente, el cantante agregó: “Hasta un domingo que de pronto no haya ‘show’, llego a mi casa y hay 11 personas esperándome para una junta a las 9 de la noche, y yo, desde el jueves, cantando, dije: ‘No, ya estamos es cambiando salud y tiempo por plata, y hasta allá no me da’”.

También, aclaró que decidió dejar algunos negocios, pero que sigue con algunas de las actividades que le apasionan, como los son la música, la agricultura, la ganadería y la construcción.

Jiménez, actualmente, se encuentra preparando parte de su gira ‘Invicto Tour’ que tendrá algunas fechas en Colombia, Estados Unidos y Europa.

¿Cuándo se presentará Yeison Jiménez en Colombia 2024?

En el marco de sus presentaciones por el país, Yeison Jiménez tiene planeadas las siguientes fechas para cumplir con su calendario:

Junio 15: Centro de espectáculos La Macarena, en Medellín .

. Junio 28 y 30: Club Los Lagos: Neiva .

. Julio 27 y 28: Movistar Arena, en Bogotá .

. Agosto 2: Movistar Arena, en Bogotá .

. Septiembre 14: Plaza de toros Monumental, en Manizales.

