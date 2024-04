Durante las últimas horas, el intérprete de ‘Qué tonto soy’, ‘Aventurero’ y ‘Maldita traga’ ha sido tendencia en redes sociales por sus controversiales declaraciones en las que explicó lo que supuestamente ocurriría en caso de que alguien piense atentar contra su vida.

Todo ocurrió en una entrevista con la emisora ‘Los 40 Colombia’, donde explicó que hace un tiempo tuvo un problema de seguridad que lo llevó a contratar un servicio de guarda espaldas privado.

Ante esto, el locutor le preguntó si en algún momento ha sentido que su vida puede estar en peligro, a lo que el artista contestó: “Hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos”.

Acá, el video de lo sucedido:

Pero lo que causó revuelo fue lo que Yeison Jiménez dijo a continuación, ya que señaló que, en caso de que algo le ocurra, diferentes personas reaccionarían y buscarían venganza contra los responsables.

“Si a Yeison Jiménez le hicieran algo, Dios no lo permita, pues, sería una caga… horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo, eso sí está claro […]. Saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista […]. Ellos saben que meterse con Yeison Jiménez, lastimosamente, es ponerse una lápida en el cuello”, mencionó en dicha entrevista.

Yeison Jiménez se arrepiente y ofrece disculpas por lo que dijo

Las declaraciones del oriundo de Manzanares, Caldas, se viralizaron rápidamente, al punto de que él mismo se dio cuenta de todo lo que se estaba comentando al respecto. Por tal motivo, no esperó mucho para poner la cara y explicar que todo fue un “error”.

“Estaba revisando redes y hay algo para lo que siempre me he considerado bueno y es para reconocer mis errores. Tengo la obligación de venir aquí y decirles que sí, la cag…, e hice un comentario que sobraba”, afirmó inicialmente en un video publicado en sus redes.

Acá, el video de sus disculpas:

De acuerdo con el cantante, todo lo tomó como una enseñanza en la que entendió, según él, que debe dedicarse a lo que sabe: a cantar.

“Quiero decirles a todas las personas que incomodé con mis comentarios que me disculpen […]. Caí en el juego tanto del ego como de los pensamientos en voz alta. Estuvo mal dicho. De mi parte les pido disculpas si con mis palabras no fui como acostumbro ser y no quiero que ustedes tengan otra imagen de la que soy yo: un pelado bacano que le gusta cantar”, mencionó.

Por último, agregó: “Fue una caga… de mi parte, decir bobadas que no venían al caso y que no hacen parte del vocabulario de un artista”.

