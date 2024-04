Los grandes seguidores del cantante Yeison Jiménez conocen de sus dones y características como persona, empezando por la sinceridad y transparencia que muestra en sus redes sociales y presentaciones. Muchos conocen las denuncias, quejas y reportes que hace sobre diferentes situaciones de su vida, advirtiendo a todos lo que puede pasar.

Pero en esta oportunidad lo que advirtió el artista nacido en Manizales lo incluye a él y a sus seguidores, pero es por cuenta de un engaño que están haciendo con su nombre y pareciera que es para que envíen fotos o contenido íntimo. Esto se da a entender por el pantallazo que compartió y por su indignación, con grosería y todo.

En una de las historias compartidas por el artista popular, se muestra el mensaje que supuestamente había enviado él a una de sus seguidoras, dando a entender que estaba buscando hacer un contacto más privado y directo:

“Agradezco su apoyo constante en mi página, espero no dejen de apoyar. Normalmente, no hablo con fans, pero me apoyan mucho. Por eso te contacto con mi cuenta privada, lo siento si hice un movimiento en falso”.