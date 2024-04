El cantante de música popular goza del cariño de muchos fanáticos que lo han seguido a lo largo de su carrera profesional. No solo su música ha conquistado, sino también su personalidad.

Sin embargo, parece que sus palabras no han sido bien recibidas en Internet. Jiménez estuvo en una entrevista en ‘Los 40’ Colombia y reveló que el amor que le tenían sus fanáticos llegaba a ser tan grande, que nadie podía hacerle daño porque habría represalias.

Roberto Cardona le preguntó si en algún momento ha sentido temor por su vida, a lo que Jiménez contestó:

“Hoy no porque las personas con las que he tenido problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos. Si a Yeison Jiménez le hicieran algo, ninguno quedaría vivo. En este país yo soy uno de los que más quieren y hay personas que tienen mucho poder. Ellos saben que meterse con Yeison Jiménez, es ponerse una lápida en el cuello”.

Por supuesto, dicho comentario no fue bien recibido por parte de los usuarios, quien compartieron el pequeño fragmento en redes sociales:

“Es un crecido, como buen ignorante que es”, “A Rafael Orozco lo querían y vea”, “yo sinceramente no sé quién es este guiso inmundo”, “yo no lo quiero, ni lo adoro, ¿alguien más con el mismo sentir?”, “los delirios de grandeza de ese señor son tremendos”, fueron algunos comentarios en la publicación de Twitter.

