Este sábado 23 de septiembre circuló en redes un video en el que un grupo de cafeteros mostraron su molestia por el precio que pagaron por 10 tintos en Juan Valdez (45.000 pesos en total).

Según dijo el vocero del grupo, haber pagado 4.500 pesos por cada tinto “no hace justicia” con la libra de café que ellos venden en 4.000 pesos.

El tema originó un debate en redes sociales y uno de los que opinó al respecto fue el cantante de música popular Yeison Jiménez. En una publicación que replicó el video el artista comentó: “Yo siempre he dicho eso, la organización y representación de cafeteros es una fachada comercial”.

Cuál fue el cruce que protagonizó Yeison Jiménez

La reacción del artista no le gustó a un internauta identificado como Boris, quien se regó en prosa en su contra y quiso explicar lo que, según él, ocurre realmente.

“A ver, muchachito. Expliquemos esto: el agricultor produce el producto en bruto, no gasta en transporte porque usualmente empresas grandes como Juan Valdez suministra los camiones para ir a recoger su producto directo a los agricultores. La marca sí está vendiendo producto 100 % colombiano porque lo producen en Colombia desde cero”, señaló inicialmente el usuario.

Después de unas palabras más en las que aseguró que el empresario es un ser humano regular como cualquiera pero que aprendió a rentabilizar lo que un productor de café no es capaz de hacer, el hombre cerró su escrito con una retadora afirmación.

“Para estas y otras clases básicas de ventas avísame, amiguito, y deja por favor de vivir en las nubes. Leer un librito de economía o, incluso, leer el periódico no hace daño”, agregó el usuario.

Yeison Jiménez no se quedó callado y salió a responderle al ciudadano, a quien le explicó lo que ha conseguido a nivel empresarial a sus 32 años.

“Querido Boris, he generado muchísimo más empleo que tú en esta vida y en la próxima que tengas. 9 empresas desde el 2014 y dos de ellas en Estados Unidos, y lo mejor de todo, solo producto colombiano y mano de obra colombiana”, escribió el caldense en un principio.

Pero el tono de su mensaje fue subiendo al punto de que hizo uso de una frase muy conocida en el país.

“¡Tú no tienes ni idea de quién soy yo! Solo sabes que canto, pero, si te digo algo, todo lo que tú sueñas yo lo vivo hace 10 años. Y no me hables de emprendimientos ni de producción, créeme estás frente a alguien que de verdad es empresario, pero también recolecté café, y lo sembré y lo cargué en el hombro […]. Un abrazo, cuando quieras te invito a mis oficinas y comparamos haber quién es quién, rey”, concluyó el cantante popular.

