A pesar de que apenas pasó los 32 años y tiene toda una vida artística por delante, Yeison Jiménez habló de un posible retiro de los escenarios de la música popular y del ambiente nocturno. Pero no se iría del mundo musical y tiene otra opción para poder seguir haciendo lo que ama, pero en otro ambiente.

Se sabe que el cantante se movía en la plaza, trabajando y esforzándose por salir adelante, así sacar a su familia de las dificultades. Pero siempre tuvo gusto por la música, por eso cantaba en los tiempos libres, mientras trabajaba y en ocasiones especiales.

¿Por qué Yeison Jiménez piensa dejar la música popular?

Aprovechando el lanzamiento de su canción ‘Vete’, Jiménez habló con el programa ‘Lo Sé Todo’ sobre lo que piensa de su carrera artística y la vida que ha llevado hasta ahora:

“Muchas veces me he preguntado: – ¿Toda la vida trasnochando hasta la una o dos de la mañana, haciendo música, o dejar de cantar? -. Yo, dejar de cantar, no soy capaz. Toda la vida trasnochando, tampoco seré capaz y no hay cuerpo que lo resista”.

Sin embargo, no quiere decir que se esté cansando de cantar, de hacer música o de alegrar a la gente en la tarima. Más bien, quisiera que la faceta del artista popular cambiara a ser alguien más espiritual y que comunique eso con música y por eso abrió la posibilidad de cantar música cristiana:

“¿Por qué no cantarle a Dios más adelante? Además, tengo conocimiento. Es una decisión muy fuerte, ojalá algún día la pueda hacer, no cualquiera toma esta decisión porque con eso no se juega”.

Así, con una actitud muy reflexiva, queda claro que Yeison viene pensando esta posibilidad hace un buen tiempo y no es algo de momento.

El futuro de Yeison Jiménez estaría en la música cristiana

Mientras hablaba con el periodista del programa de farándula del Canal 1, el mismo Yeison Jiménez fue autocrítico por su actitud ante Dios:

“Uno, muchas veces, ignora a Dios… Estoy ignorándote, te conozco y no me acerco a ti. Sabiendo que existe un Dios tan bonito y que me ha dado tantas cosas, me alejo, me olvido un poco de orar y todo eso es importante”.

Por eso quiere retribuir lo que le ha dado la vida y pagarle a Dios y su fe lo que ha logrado hasta el momento. Y él no ve mejor forma de hacerlo que con su arte y cantando, así como lo ha hecho al amor, al desamor, a la parranda y otros temas que no son tan importantes en su vida:

“Por lo menos, un álbum de música cristiana haría, pienso que lo voy a hacer, por ahí en unos cinco años, si Dios me presta esta vida, estaré haciéndolo”.

Pero por ahora, quiere seguir dando un poco más de su voz e inspiración a sus seguidores, así que espera que en estos años que vienen haya algo más, eso lo confesó y lo hizo en medio de risas: “Todavía tengo que hacer más pecados, pa’ poderme arrepentir (risas)”.