Un emotivo momento vivió este jueves el artista oriundo de Manzanares, Caldas, durante el evento que llevó a cabo en Casa Spotify junto a varios de sus fanáticos para presentar oficialmente su más reciente canción ‘Vete’.

(Vea también: Yeison Jiménez expuso estafa que están haciendo a nombre de su familia: “Tengan cuidado”)

Al sitio acudieron cerca de 20 seguidores, todos invitados por él, a quienes les regaló gorras autografiadas, les dio un pequeño concierto privado y les otorgó un asado.

Dentro del grupo de fanáticos estuvo un joven en silla de ruedas al que invita constantemente a sus conciertos, quien no ocultó su emoción por tener de cerca a su cantante favorito.

—Te quiero— le dijo el muchacho.

—Yo te quiero más y me encanta verte cantar. Que Dios te guarde, mi ángel— le contestó el artista de 32 años.

En ese momento, el caldense se preparaba para interpretar un sencillo, pero alguien del público le gritó que el joven quería cantar con él.

“Ya, ya mismo vamos a cantar, tranquilo”, le dijo Yeison Jiménez.

Acá, el video del momento:

Acto seguido, el artista se bajó del escenario y saludó al emotivo joven con un fuerte abrazo.

En ese instante, el artista comenzó a interpretar la canción ‘De Pura Rabia’ y el fanático lo siguió al pie de la letra. De hecho, en ciertos momentos el caldense le acercaba el micrófono para que cantara a la par con él.

Después de unas cuantas frases, Jiménez no aguantó la emoción y le afirmó a los presentes: “Para esto es la música”.

Lee También

Ambos se abrazaron y el cantante le dijo unas palabras al oído al joven, quien muy emocionado le agradeció su gesto.

“Bello, bello”, “te amamos, Yeison”, “gracias”, “por eso te amamos”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los presentes.

“Lo conozco hace muchos años, pero casi siempre que voy a los conciertos hay mucha gente y no puedo… pues, me da hasta miedo cuando lo llamamos porque me lo aporrean”, concluyó el caldense.