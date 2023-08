Bastante revuelo ha causado la entrevista de Yeison Jiménez con Eva Rey en la que escogió a Luisa Fernanda W por encima de Paola Jara por ser una mujer inteligente, comparándola con un hombre.

(Vea también: Yeison Jiménez, en la mira por decir que Luisa Fernanda W “es un hombre vestido de mujer”)

“Paola es mi colega, cantante, pero Luisa es una mujer muy inteligente, es un león, es un hombre vestido de mujer“, dijo hace unos meses el cantante de música popular en el programa ‘Desnúdate con Eva’.

Burla en ‘La tele letal’ por comentario machista de Yeison Jiménez

Si bien la entrevista fue hace un tiempo, en el último programa de ‘La tele letal‘ recordaron el episodio y en la sección ‘Para ahí’, protagonizada por Martín de Francisco y Santiago Moure, se burlaron del artista con ácidos comentarios y fuertes palabras.

En primer lugar, De Francisco, en el papel de ‘Memo Baquero’, señaló que lo dicho por Jiménez es “puro chiste de caballista”, recalcando que al cantante le gustan las “mujeres hogareñas” y que solo sabe montar caballos.

“Yeison es de esos artistas que lo llenan a uno como varón, de orgullo. Como buen atarbán entiende que una dama inteligente es un varón más. Si te agrada la mujer inteligente, te pueden tratar como un homosexual, te debe agradar la dama hogareña“, dijo De Francisco en tono burlesco.

Lee También

Sin embargo, el comentario más fuerte llegó por parte de Moure, quien, en tono irónico y en el papel de ‘Pep Erazo’, ‘defendió’ a Jiménez de la respuesta que le dio Eva Rey al calificar su comentario como machista.

“[Eva Rey] una mujer a la que se le ve claramente que le faltan un par de neuronas cerebrales o que no puede disimular la envida. Te banco, Yeison, ese no es un comentario machista porque es la verdad, la mujer que piensa es hombre. Hoy las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no, las demás son puro mojoneo. Grande, Yeison”, finalizó.