A través de sus redes sociales, el cantante de música vallenata Diego Daza compartió el bochornoso momento que vivió en medio de un concierto en Sardinata, Norte de Santander, cuando uno de los espectadores lo golpeó con una lata de cerveza.

En el clip, se ve al artista interpretando la canción ‘Sin saber que me espera’ de Diomedes Díaz, cuando le lanzan la cerveza, lo que ocasionó que se le cayera el micrófono y suspendiera su presentación por unos minutos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Daza, quien hace poco subió una indirecta a sus redes sociales, quien se quedó callado y con la cerveza en la mano buscaba entre el público a la persona que lo agredió mientras que el resto de espectadores pedían a gritos que lo sacaran por su mal comportamiento.

El hecho causó indignación en redes sociales generando comentarios por partes de cantantes, acordeoneros y seguidores, quienes expresaron cómo hubieran reaccionado ellos ante esta situación.

“No papi, yo si le digo una cosa o se va el man o me voy yo, pero no. Eso no va”, escribió el cantante de música popular Yeison Jiménez.