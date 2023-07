Junior Saavedra, vocalista de la agrupación musical vallenata ‘La banda del 5’, en su más reciente presentación no dudó en ‘desahogarse’ y lanzar fuertes comentarios contra quienes los critican por “no cantar vallenato, sino una mezcla de este género con reggaetón”.

Sin escatimar en palabras, el cantante tomó el micrófono y expresó:

“La gente dice que La Banda del 5 no hace vallenato. Yo llevo como 400.500 parrandas y si quieren me pongo aquí y amanezco con ustedes cantándoles un mosaico hasta las 6:00 de la mañana. Tienen que respetar”, dijo el artista.

Posteriormente, cantó unas estrofas de la canción ‘Aquí estoy’ de Diomedes Díaz, que hace parte del álbum ‘Gracias a Dios’, que fue lanzado en el año 2002.

“Ya te metiste en mi vida

Ya me tienes loqueando

Y es que va a ser para rato

Que nos vamos a querer

Si me ven enamorado

Todos saben de quien

Estoy buscando la forma perfecta

Pa’ tenerte cerca

Estoy buscando remedio a mis males

Y los tienes tú

Estoy haciendo hasta lo imposible

Para que me creas

Y hasta he soñado que

En mis inquietudes mi calma eres tú”, dice una estrofa de la canción interpretada por el vocalista.