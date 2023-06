A través de sus redes sociales, el cantautor y productor Wilfran Castillo, quien se metió en líos por decir que cada vez ve más mujeres enemigas del amor, salió en defensa de la Banda del 5, quienes han recibido una ola de críticas por el lanzamiento de su canción ‘Bandolera’.

“Al que no le guste el éxito de otros que se revise el alma. Por eso es que siempre están sumidos en el fracaso, porque odian cuando a otro le va bien. Si un artista no pega ‘¡Ay! Pobrecito’, pero cuando se pega: ‘Eso no es vallenato, qué porquería’. Por eso es que Dios no les baja”, escribió el artista en su cuenta de Twitter.