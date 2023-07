El cantautor vallenato Wilfran Castillo es una de las figuras más representativas del vallenato romántico que ha marcado a varias generaciones.

Junto a Omar Geles representan a las antiguas figuras del vallenato que han sabido innovar y mantenerse vigentes. Tiene creatividad y un talento único para hacer canciones con riqueza lírica.

Sin embargo, el compositor vallenato tiene otra faceta distante de la música: el activismo político. Con miles de seguidores en redes sociales, Wilfran Castillo no se guarda una opinión en contra de la izquierda política, a la que califica como una “religión de resentimiento”.

El compositor ha usado la red social de 280 carácteres para cuestionar las políticas del actual presidenteGustavo Petro. No ahorra adjetivos.

Durante las elecciones presidenciales de 2022 hizo campaña y fue protagonista de varias polémicas. Primero promovió la campaña de ‘Fico’ Gutiérrez; en segunda vuelta, obviamente, se inclinó por el ingeniero Rodolfo Hernández.

Su antagonismo con la izquierda no se redujo una vez Petro llegó al poder, al contrario, ha criticado casi todas sus políticas durante los 11 meses del Gobierno. La semana pasada cuestionó la propuesta del presidente de pagar a los jóvenes para que estudien y no cometan delitos.

Castillo recordó a su exacordeonero, Luis León, quien fue asesinado el año pasado en Ocaña cuando un delincuente pretendía atracarlo.

“Muchos me tildan de fascista, porque critico que el gobierno quiera pagarle a los jóvenes por no matar. Entonces ¿cuánto tendría que pagarle al que mató a mi compañero Luis León para que me lo devuelva vivo? La vida no es negociable, la libertad tampoco”, publicó en Twitter.