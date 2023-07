Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que una de las soluciones para disminuir la criminalidad en Colombia sea “pagar por no matar” a los jóvenes y brindarles nuevas oportunidades laborales y educativas, usuarios en redes sociales y diferentes sectores en el país se pronunciaron a favor y en contra.

Uno de ellos fue el cantautor de música vallenata Wilfran Castillo, cantante que ha hablado del rencor entre los cantantes y quien criticó la propuesta y de manera irónica se pronunció sobre el tema a través de su cuenta oficial de Twitter.

“¿Cuánto es que van a pagar por no matar? Pa’ saber si uno amanece con ganas cuánto es que puede cobrar diario jajaja. Si quiere uno secuestrar a un imprudente, ¿cuánto sería? Tan exóticos los nuevos emprendimientos de “el cambio”. No sabe uno si matricularse en la u o en las filas”, escribió inicialmente el compositor.

Asimismo, manifestó que la vida y la libertad de un ser humano no es negociable, recordando el triste episodio de su compañero de fórmula Luis León, acordeonero que fue asesinado en medio de un atraco en Ocaña, Norte de Santander en el 2022.

“Muchos me tildan de fascista, porque critico que el gobierno quiere pagarles a los jóvenes por no matar. Entonces, ¿cuánto tendrás que pagarle al que mató a mi compañero Luis León para que me lo devuelva vivo? La vida no es negociable, la libertad tampoco”, trinó Wilfran Castillo.