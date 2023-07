El pasado viernes 7 de julio y desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al programa ‘Jóvenes en paz’, que le entregará dinero a los muchachos que hacen parte de grupos ilegales para que se desarmen y a quienes no han tenido oportunidades para estudiar o trabajar y decidan no hacer parte de estructuras ilegales.

(Vea también: “Con Petro me he visto poco”: José F. Lafaurie dijo lo que lo une con el presidente)

El presidente aseguró que su programa contribuirá para que los jóvenes no se sigan matando e involucrándose en grupos delincuenciales: “Serán miles a los cuales les vamos a pagar por no matar; por no participar de la violencia, por estudiar”.

Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reveló en Blu Radio que a estas personas se les dará un subsidio de 1’000.000 de pesos, que es casi que un salario mínimo en Colombia. El jefe de esa cartera explicó cuáles son los alcances de esa medida.

“El no matar es una metáfora. Los jóvenes en Colombia cuando no tienen oportunidades terminan siendo cooptados por quienes, desde la ilegalidad, les generan unas oportunidades terribles. Inicialmente planteamos un año y vamos evaluando el desarrollo del programa”, comentó.

#AlAire “Inicialmente planteamos un año y vamos evaluando el desarrollo del programa”: Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, sobre pago de $1.000.000 para jóvenes que dejen de delinquir #MañanasBlu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 10, 2023

Además, Velasco contó detalles en la emisora de cómo será el programa y de que zonas saldrán los jóvenes que recibirán el beneficio: “La idea es ir a los lugares donde hay más condiciones de violencia como la que estamos viviendo. Tenemos que buscar mecanismos para brindar espacios en donde los muchachos tengan oportunidades”.

Lee También

El plan que tiene en mente el Gobierno Nacional no solo se trata de abrir más cupos universitarios, sino de brindar una ayuda económica para que los jóvenes no tengan que apartarse de la academia.